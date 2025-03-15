Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network

XII Глобальный Бакинский форум стал не просто очередным мероприятием в череде международных саммитов и конференций - он превратился в настоящий интеллектуальный центр, где пересекаются идеи, стратегии и взгляды на будущее. Этот форум еще раз продемонстрировал роль Азербайджана как платформы и моста для диалога между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Одним из ярких моментов этого престижного мероприятия стало выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и интервью телеканалу Euronews. Президент Ильхам Алиев не только озвучил существующие вызовы, но также показал пути их преодоления, подчеркнув важность диалога, компромисса и мудрого лидерства.

Сегодня на фоне распада старых союзов и формирования новых центров власти Азербайджан наглядно демонстрирует свою способность успешно выполнять миротворческую миссию и роль моста между сторонами конфликта. XII Глобальный Бакинский форум еще раз доказал, что Азербайджан - это не просто страна, принимающая влиятельных гостей, но и глобальный игрок, который дает направление дискуссиям о будущем нашего мира, имеет право голоса в решении вызовов.

Ознакомимся с основными моментами интервью главы азербайджанского государства телеканалу Euronews в ходе форума.

Президент Ильхам Алиев: "Есть общее мнение, что сейчас мы находимся на этапе разработки новых правил и норм. Старый мировой порядок, похоже, уже не существует. Какой будет новая форма взаимодействия международного сообщества? Никто не знает, есть разные мнения. Абсолютно очевидно, что каждая страна должна больше сосредоточиться на своей домашней работе, на своих собственных возможностях и не полагаться на какую-либо помощь или даже на международное право. Азербайджан, пострадавший от избирательности международного права, имеет большой опыт в построении своего будущего на основе своих ресурсов.

Во-вторых, я думаю, что в будущем будет важно для многих стран сосредоточиться в основном на двусторонних отношениях, а не на деятельности в рамках международных институтов, потому что некоторые международные институты демонстрируют свою слабость, если не полный паралич. И, конечно, многое будет зависеть от того, как будут развиваться события дальше, потому что мы находимся только на начальном этапе глобальных преобразований".

... Сегодня политическая картина мира кардинально меняется. Очевидно, что в настоящее время идет процесс формирования нового мирового порядка, и окончательная картина этого процесса еще не до конца ясна. Страны и силовые центры, обладающие возможностями влияния в глобальной политике, все еще борются за установление новых правил. Особенно ярко эта ситуация проявляется в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии.

Всеми принимается то, что существующий международный порядок больше не действует. Избирательное применение решений ООН и других международных организаций, особенно в том, что могущественные государства эксплуатируют механизмы этих организаций в своих интересах, ясно свидетельствует о том, что глобальный порядок находится в кризисе. Именно по этой причине бытует широкое мнение, что в будущем государства неизбежно будут больше полагаться на свой внутренний потенциал и двусторонние отношения.

Наша страна является ярким примером в этом вопросе. Азербайджан, территории которого в первые годы его независимости были оккупированы Арменией, долгое время опирался на международное право и решения международных организаций, надеясь на освобождение своих земель мирным путем. Хотя 4 резолюции Совета Безопасности ООН, многочисленные резолюции Организации исламского сотрудничества и другие международные документы публично осудили оккупационную политику Армении, эти решения не были выполнены. В результате в 2020 году Азербайджан самостоятельно восстановил свою территориальную целостность, что привело к восстановлению исторической справедливости. Это доказало, что в условиях избирательного применения международного права жизненно важно, чтобы каждое государство опиралось на свою силу и внутренний потенциал.

Кроме того, все более заметен процесс снижения роли международных организаций в формировании нового глобального порядка и выхода на первый план двусторонних отношений. В настоящее время ООН, ОБСЕ и другие международные организации либо полностью парализованы, либо принятые ими решения не выполняются. Например, наблюдается серьезная неэффективность деятельности Совета Безопасности ООН в связи с войной в Украине. В то же время деятельность Минской группы ОБСЕ фактически прекратилась, и многолетняя деятельность этой организации не принесла результатов.

Новая реальность, созданная сложившейся ситуацией, побуждает государства отдавать приоритет региональному сотрудничеству и двусторонним отношениям. Азербайджан и здесь имеет важный опыт. Наладив тесное сотрудничество с Турцией, Пакистаном, Венгрией и другими государствами, наша страна добилась создания новых платформ сотрудничества в своей внешней политике. В частности, военно-стратегическое сотрудничество с Турцией, укрепление двусторонних связей в рамках Шушинской декларации имеет важное значение с точки зрения региональной безопасности.

Кроме того, энергетическая политика Азербайджана также играет важную роль в формировании нового мирового порядка. Энергетические проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP и TAP стали важными инструментами в обеспечении энергетической безопасности Европы. Ключевая роль, которую играет Азербайджан в этих проектах, подтверждает успешную стратегию энергетической политики страны и лидирующие позиции в международном сотрудничестве.

По прогнозам, в ближайшие годы этот процесс трансформации мировой политики ускорится. Геополитическая борьба между США, Китаем и Россией, главными державами мира, углубится, и в результате этой борьбы будут формироваться новые союзы и коалиции. В рамках этой новой конфигурации геостратегическое положение и богатые энергоресурсы Азербайджана позволят стране выступить важным игроком на региональной и международной арене.

Таким образом, Азербайджан, опираясь на свои внутренние ресурсы, проводя гибкую дипломатическую политику и придавая большое значение двусторонним отношениям, становится одним из важных игроков нового мирового порядка. Сбалансированная политика страны, экономическая стабильность и расширение платформ стратегического сотрудничества будут играть важную роль в этом процессе.

Президент Ильхам Алиев: "Конечно, важно защитить регион от любых кризисов вокруг нас. К несчастью, регион Южного Кавказа на протяжении десятилетий был ареной противоборства и вражды. Сейчас у нас относительно спокойный период. Поэтому нам нужно сосредоточиться на этом; создать механизмы безопасности, которые будут всеобъемлющими, устранить любую угрозу новой военной конфронтации и попытаться иметь добрососедские отношения, как мы привыкли во времена Советского Союза.

Да, мы не были независимыми странами. Мы на самом деле не могли планировать свое будущее. Мы были в значительной степени зависимы от советского центра. Но, по крайней мере, между республиками Южного Кавказа было активное взаимодействие. Так что у нас имеется этот опыт, и нам нужно просто помнить о нем. Для этого региона очень важно не опоздать с геополитическими преобразованиями и сосредоточиться на наших региональных проблемах и региональных возможностях".

Эти высказывания содержат важные моменты, касающиеся будущего и безопасности Южного Кавказа. Суть вопроса заключается в том, что с исторической точки зрения регион долгие годы существовал в атмосфере противостояния и вражды, что создавало серьезный барьер для региональной интеграции и стабильности. Однако относительное спокойствие, наблюдаемое в последнее время, следует рассматривать как важную возможность для создания новых механизмов сотрудничества.

В первую очередь отметим, что обеспечение долгосрочной стабильности на Южном Кавказе невозможно только при военно-политическом балансе. Ключевым моментом является создание комплексных механизмов безопасности в регионе. Такие механизмы должны основываться, прежде всего, на восстановлении межгосударственного доверия, решении пограничных проблем и расширении взаимных экономических связей. В частности, невозможно достичь устойчивого мира в регионе без обеспечения стабильности между Азербайджаном, Арменией и Грузией.

В этом контексте стоит упомянуть бывшую советскую эпоху. Действительно, в то время экономические, культурные и социальные связи между республиками Южного Кавказа были более тесными. Хотя в то время государства не имели возможности самостоятельно принимать решения и находились под контролем Москвы, между народами все равно царила атмосфера сосуществования и общения. Этот опыт и сегодня имеет важное значение, особенно с точки зрения восстановления транспортных и экономических связей.

В нынешних условиях Азербайджан играет активную роль в поддержании стабильности в регионе и создании возможностей для сотрудничества. Предлагаемая Азербайджаном мирная повестка, особенно после 44-дневной Отечественной войны, является одной из основных платформ для обеспечения устойчивой стабильности на Южном Кавказе. Азербайджан поддерживает региональные экономические проекты, выдвигает инициативы по открытию транспортных и энергетических коридоров. Реализация Зангезурского коридора в этом отношении имеет стратегическое значение и может внести важный вклад в экономическое развитие региона, а также в его безопасность.

В то же время проведение Грузией сбалансированной внешней политики и ее роль в превращении Южного Кавказа в транспортный узел, соединяющий Европу и Азию, положительно сказывается на безопасности региона и возможностях сотрудничества.

При этом позиция Армении создает серьезные препятствия для реализации этого процесса. Деструктивная позиция Армении под влиянием различных внешних факторов и демонстрация неопределенного поведения в мирных переговорах создают угрозу региональной стабильности. В частности, Франция вооружает Армению и пытается дестабилизировать Южный Кавказ, нанося удар по мирному процессу в регионе.

В таких условиях Азербайджан должен усилить свои позиции и укрепить свои внутренние ресурсы для сохранения стратегического превосходства в регионе. Расширение энергетических проектов, развитие ненефтяного сектора и углубление международных торговых связей позволят Азербайджану построить устойчивую экономическую модель.

Следовательно, создание механизмов региональной безопасности для обеспечения стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе представляет большую значимость. А эффективность этих механизмов будет зависеть от того, будут ли страны региона сотрудничать на основе общих интересов и сообща противостоять вмешательству внешних сил. Инициативы и стратегическое видение Азербайджана позволяют играть ведущую роль в этом процессе и становятся важным фактором дальнейшего развития региона.

Президент Ильхам Алиев: "Наше понимание мирового порядка было абсолютно правильным. Потому что мы не полагались ни на какой институт или кого-либо в том, что касается наших национальных интересов. И будь то война между Россией и Украиной, или ситуация на Ближнем Востоке, напряженность в Африке, в некоторых других частях мира, страны должны понимать, что их судьба в их руках.

Чем раньше они это поймут, тем лучше для них. Потому что если ты всегда полагаешься на чью-то помощь, то, во-первых, ты уязвим; во-вторых, не гарантировано, что эта помощь будет вечной; и в-третьих, ты теряешь часть своего суверенитета. Если вы зависите от кого-то и всегда просите о помощи, то однажды этот кто-то придет и выставит вам счет.

Наш опыт был успешным и доказал, что мы сами восстановили свой суверенитет и территориальную целостность, а теперь строим свое будущее. И все это - опираясь на собственные ресурсы. Считаю это важным результатом. И это не просто слова. Все, о чем я рассказал, произошло здесь, в Азербайджане".

Эти слова наглядно отражают принципы независимости и самостоятельности, которые составляют основу внешнеполитической стратегии Азербайджана. Руководство Азербайджана на протяжении многих лет неоднократно подчеркивало, что для защиты своих национальных интересов в международных отношениях более эффективным способом является опора на внутренний потенциал и стратегическую мудрость. Успешность этого подхода подтверждается реальными событиями и достигнутыми успехами.

Во-первых, важным фактором в политике защиты национальных интересов Азербайджана является отсутствие чрезмерного доверия к международным организациям или иностранным державам. История доказала, что международные организации в большинстве случаев были либо неэффективны, либо проявляли предвзятую позицию под влиянием политических интересов. Четыре резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году по восстановлению территориальной целостности Азербайджана, долгие годы не выполнялись, а нормы международного права продолжали нарушаться. В результате в 2020 году Азербайджан самостоятельно восстановил свою территориальную целостность. Все это показало, что опираться на международное право недостаточно, и страны должны полагаться в первую очередь на свои внутренние ресурсы для защиты своих национальных интересов.

Во-вторых, события последних лет в мире - российско-украинская война, напряженность на Ближнем Востоке и нарастающие политические кризисы в Африке доказывают, что глобальный порядок находится в неопределенном состоянии, и только государства, обладающие сильными внутренними ресурсами и твердой политической волей, могут сохранять свою независимость и стабильность в этом процессе. Успехи Азербайджана в этом процессе подтверждают, что его внешняя политика основана на правильной стратегии.

В-третьих, опасности чрезмерной зависимости от внешней помощи очевидны. История показывает, что страны, которые чрезмерно полагаются на другие государства или международные организации, не только не могут обеспечить свою безопасность, но и, наоборот, теряют часть своего суверенитета. Наглядный тому пример - Армения. Армения десятилетиями не наращивала свою внутреннюю мощь, опираясь на внешнее покровительство, особенно на поддержку России, а в последнее время и Франции. В результате эта страна стала экономически слабой, оказалась в состоянии политической нестабильности и региональной изоляции. Азербайджану, наоборот, политика опоры на собственные силы дала возможность проводить независимую внешнюю политику.

Стратегия Азербайджана по независимости и опоре на собственные силы зарекомендовала себя и в экономической сфере. Эффективно управляя доходами от экспорта энергоресурсов, страна широко инвестировала в развитие ненефтяного сектора. В результате Азербайджан вышел на лидирующие позиции в построении современной инфраструктуры в регионе и стал главным транзитным узлом Кавказа. Такие проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP и TAP, являются успешными результатами политики Азербайджана, опирающейся на внутренние ресурсы.

Следовательно, успехи, достигнутые Азербайджаном, еще раз подтверждают, что независимая внешняя политика, уверенность в собственных ресурсах и приоритет национальных интересов являются главным условием успеха в сегодняшней изменчивой и нестабильной системе международных отношений. Это не только теория, но и важный факт, доказанный практическим опытом Азербайджана. Азербайджан за свою историю неоднократно показывал, что с сильной экономикой, гибкой дипломатией и сильной армией можно защитить государственный суверенитет и построить будущее. Такой подход может служить образцовой моделью и для других государств региона.

Президент Ильхам Алиев: "Я бы не был столь оптимистичен. Я предпочитаю быть реалистом. Не думаю, что мы достигнем стабильности в ближайшие месяцы или даже в ближайшие годы. А если говорить о войне между Россией и Украиной, то даже если она прекратится, это не гарантирует, что она не вспыхнет снова. В течение почти тридцати лет между нами и Арменией действовало соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто весной 1994 года. Но это не означало прекращение войны. Она просто видоизменилась. Война заканчивается только тогда, когда вы заключаете мирный договор.

Даже сейчас, спустя почти пять лет после Второй Карабахской войны, у нас нет мирного соглашения с Арменией. Да, мы живем в спокойный период, жертв больше нет, и это большое преимущество нынешней ситуации. Но пока не будет подписан мирный договор, этой стабильности здесь не будет.

То же самое относится и ко всем другим частям мира, включая Ближний Восток и Африку. К сожалению, количество конфликтов растет. А из урегулированных можно назвать только карабахский. Это единственный конфликт, который был решен на основе международного права, исторической справедливости. И это решение принято всем миром".

Заявление главы государства точно описывает реалии международных отношений и современную геополитическую динамику. Подчеркивается необходимость реалистического подхода, а не чрезмерного оптимизма в вопросах разрешения конфликтов и обеспечения долгосрочной стабильности. Историческая практика показывает, что формальное прекращение войн не означает полного установления мира. Одним из основных условий стабильности мира является подписание мирного соглашения, основанного на всеобъемлющих и правовых основаниях. В этом контексте особое внимание уделяется опыту Азербайджана в конфликте с Арменией, длившемуся почти 30 лет, а также опасениям по поводу российско-украинской войны.

Достижение в 1994 году соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией породило у обеих сторон определенные ожидания относительно окончания войны. Однако в реальности это означало лишь переход конфликта в "замороженную" фазу. В период перемирия Армения пыталась незаконно заселить оккупированные азербайджанские земли, реализовать инфраструктурные проекты и изменить демографический ландшафт региона. Это еще больше усугубляло ситуацию и увеличивало вероятность нового конфликта. Следовательно, военно-политические провокации Армении в эти годы "стабильности" привели к развязыванию 44-дневной войны в 2020 году.

Историческая практика показывает, что установление мира невозможно только с помощью соглашения о прекращении огня, подписанного на бумаге. Для истинной стабильности необходим мирный договор, основанный на правовых основаниях, в котором четко определены взаимные обязательства и содержатся механизмы международных гарантий.

Аналогичная ситуация наблюдается и в случае российско-украинской войны. Если прекращение войны будет ограничено только временным прекращением боевых действий, долгосрочная стабильность не будет обеспечена. Если между сторонами не будет достигнуто мирное соглашение, устраняющее коренные причины конфликта, это может привести к возобновлению войны в короткие сроки. Российско-украинский конфликт может привести к возникновению новых очагов напряженности не только регионального, но и глобального масштаба.

Аналогичная опасность наблюдается в регионах Ближнего Востока и Африки. Израильско-палестинский конфликт на Ближнем Востоке, сирийский и иракский кризисы, гражданская война в Йемене и нестабильная политическая ситуация в Ливане приводят к продолжению полномасштабных конфликтов в регионе. Однако на африканском континенте существующие вооруженные конфликты в Мали, Судане, Эфиопии и других странах ставят под сомнение перспективы постоянного мира.

В этом контексте решение карабахского конфликта выдвигается на первый план как важный пример. Азербайджан освободил свои территории от оккупации и восстановил свой суверенитет в 2020 году на основе международного права и исторической справедливости. Важную роль в этом процессе сыграла опора Азербайджана на собственные силы и независимую политику. В настоящее время влиятельные государства и международные организации мира полностью признают, что Карабах является составной частью Азербайджана, и это считается успешным результатом победы Азербайджана как в военном, дипломатическом, так и в политическом плане.

Следует отметить, что для превращения этого успеха в полный и постоянный мир важно подписание официального мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. В настоящее время армянская сторона занимает неопределенную позицию и открыта для различных внешних воздействий, что затрудняет этот процесс. Это снова увеличивает риск нестабильности в регионе.

Следовательно, одного прекращения военных действий недостаточно для установления стабильности. Долгосрочная стабильность как на Южном Кавказе, так и в других зонах конфликта возможна только при подписании мирного соглашения, основанного на правовых основаниях, уточняющего обязательства сторон и подкрепленного международными гарантийными механизмами. Успех, достигнутый Азербайджаном в карабахском вопросе, является важным прецедентом в этом отношении и может стать образцовой моделью для мира.

Президент Ильхам Алиев: "Происходящее в Вашингтоне в связи с новой политикой новой американской администрации еще раз демонстрирует зависимость всего мира от решений, которые принимаются в Белом доме. Это источник глобальных геополитических изменений. Процесс только начался, и мы, как я уже сказал, переживаем первые месяцы этих изменений.

Поэтому такие собрания, с таким большим количеством людей, важны для правильной оценки, обмена мнениями, опасениями или ожиданиями. Если вы следите за моими выступлениями, то, возможно, заметили, что я с большим энтузиазмом отношусь к происходящему. Поскольку, как я уже сказал в своих замечаниях, мы были очень разочарованы ухудшением отношений между предыдущей администрацией США и Азербайджаном из-за, я бы сказал, несправедливого подхода к нашим национальным интересам. Поэтому мы с большим энтузиазмом относимся к восстановлению прочных партнерских отношений с США при администрации Трампа.

Решения, принимаемые в Белом доме, оказывают серьезное влияние не только на внутреннюю политику США, но и на формирование глобального геополитического порядка и политики стран мира. Изменения во внешнеполитическом курсе администраций США - частое явление. Однако внешнеполитический подход каждой новой администрации оказывает значительное влияние на региональный баланс сил и союзнические отношения. Например, при администрации Джо Байдена наблюдалась определенная напряженность в отношениях США с Азербайджаном. В частности, азербайджанская общественность была обеспокоена тем, что администрация Джо Байдена демонстрирует несбалансированную позицию в политике по Южному Кавказу и предпринимает некоторые шаги, прямо или косвенно поддерживающие интересы Армении.

На фоне этой политики возникла необходимость восстановления отношений Азербайджана с США и развития двусторонних связей. Новая администрация США, пришедшая к власти после администрации Байдена, придерживается другого внешнеполитического подхода. Акцент администрации Трампа на более прагматичный подход к энергетической безопасности и региональной стабильности создали новые возможности в азербайджано-американских отношениях.

В данном контексте энергетическая стратегия и геостратегическая позиция Азербайджана имеют особое значение для администрации Трампа. Азербайджан, играющий важную роль в энергетической безопасности Европы, стал одной из ключевых стран в энергоснабжении Запада, особенно благодаря проектам TANAP и TAP. Эти проекты создают условия для расширения сотрудничества с Азербайджаном, поскольку совпадают с политикой США по снижению зависимости Европы от российского газа.

Также важное значение для укрепления позиций США в регионе имеет установление Азербайджаном стратегического партнерства с такими государствами, как Израиль, Турция и Пакистан. Администрация США вынуждена считаться с этой ролью Азербайджана в обеспечении региональной стабильности.

Историческая победа Азербайджана в 44-дневной войне в 2020 году и новые геополитические реалии, сложившиеся в регионе в результате этой победы, также внесли коррективы в политику США в регионе. Администрация США открыто заявила о признании территориальной целостности Азербайджана и выразила поддержку стабильному миру на Южном Кавказе. Это важный фактор, обеспечивающий переход американо-азербайджанских отношений на новый этап.

Намерение Азербайджана восстановить прочные партнерские отношения с США является логичным и стратегически необходимым шагом. Азербайджан имеет стратегическое значение для США как главный поставщик энергии и транспортно-транзитный узел региона. Наряду с этим, активная позиция Азербайджана в борьбе с терроризмом и поддержка мирной повестки дня также играют важную роль в укреплении отношений с Вашингтоном.

Следовательно, политика новой администрации США открывает путь к важным геополитическим изменениям не только для региона, но и в глобальном масштабе. Позиция Азербайджана в этом процессе и проводимая им внешнеполитическая стратегия имеют важное значение для обеспечения региональной стабильности и перехода отношений между Баку и Вашингтоном на новый этап. Для защиты национальных интересов Азербайджана и укрепления его суверенитета решающую роль сыграет построение сотрудничества с США на правильно выстроенной стратегии.