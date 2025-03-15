Красочная экспозиция в Баку - эта техника возникла в древнем Китае, во II веке

В Центре искусств "Хатаи" состоялось открытие выставки "Акварель - душа живописи" (Akvarel Rəssamlığın ruhudur) и презентация книги-каталога Интигама Джафарова "Современные азербайджанские акварелисты" (Müasir Azərbaycan Akvarelçiləri), сообщает Day.Az.

На открытии директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, руководитель Emedia Group Эльшан Алиев, заслуженный художник Раис Расулзаде и другие рассказали о развитии акварельного искусства в Азербайджане.

Акварель - это вид изобразительного искусства, сочетающий свойства живописи и графики. От живописи она взяла богатство цвета и его широкие художественные возможности для моделирования форм. А от графики - тонкослойное наложение краски (без рельефности) и использование бумаги не просто как материала, но и как изобразительного элемента: фон становится пространством, "воздухом". Акварельные работы более объёмны, чем графические, но более воздушны, чем живописные картины. Возникла эта техника в древнем Китае, во II веке, с изобретением бумаги. Классическая европейская акварель появилась в XV-XVI столетиях, а расцвела в Англии на рубеже XVIII-XIX веков.

Автор идеи проведения экспозиции и выпуска книги, руководитель Сумгайытского представительства Международного акварельного общества Интигам Джафаров отметил, что основной целью создания книги-каталога "Современные азербайджанские акварелисты" является повышение интереса к произведениям, выполненным в технике акварели.