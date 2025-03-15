167 землетрясений подряд близ вулкана на Камчатке

На вулкане Безымянный на Камчатке за последние сутки произошло 167 землетрясений

Как передает Day.Az, об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, отмечая, что наблюдается свечение купола и непрерывный сход раскалённых обломочных лавин по юго-восточному склону. По спутниковым данным KVERT, яркая термальная аномалия в районе вулкана отмечалась всю неделю.

По информации учёных, опасность пепловых выбросов на высоту до 15 километров над уровнем моря сохраняется. Аэрозольные и пепловые облака могут представлять опасность для полётов по международным и местным авиалиниям. Вулкану присвоен оранжевый (предупреждающий) код авиационной опасности.