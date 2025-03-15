Трамп отправил сотрудников «Голоса Америки» в отпуск

Сотрудников американской радиостанции "Голос Америки" начали принудительно отправлять в отпуск указом президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал ABC News.

"Штатные сотрудники "Голоса Америки" сегодня утром получили электронное письмо от отдела кадров, в котором говорилось, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск", - указано в сообщении.

Отмечается, что причиной этому стал указ Трампа о сокращении функций нескольких ведомств, включая агентство по глобальным медиа (USAGM). Сотрудникам этого СМИ также запретили доступ в госучреждения, в том числе в Белый дом.