https://news.day.az/world/1737506.html США будут аннулировать визы этим лицам Американская администрация намерена отказывать в визах и аннулировать действующие въездные документы иностранных граждан за участие в акциях протеста в поддержку террористов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Все очень просто.
США будут аннулировать визы этим лицам
Американская администрация намерена отказывать в визах и аннулировать действующие въездные документы иностранных граждан за участие в акциях протеста в поддержку террористов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Все очень просто. Президент [США Дональд] Трамп - это не [прежний глава администрации Джо] Байден. Если вы едете в США, чтобы присоединиться к протеррористическим беспорядкам, мы откажем вам в визе", - указал он.
"А если вы сделаете это после того, как обманом проникли в нашу страну, мы аннулируем вашу визу и отправим вас домой", - подчеркнул Рубио.
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