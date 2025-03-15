США будут аннулировать визы этим лицам

Американская администрация намерена отказывать в визах и аннулировать действующие въездные документы иностранных граждан за участие в акциях протеста в поддержку террористов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Все очень просто. Президент [США Дональд] Трамп - это не [прежний глава администрации Джо] Байден. Если вы едете в США, чтобы присоединиться к протеррористическим беспорядкам, мы откажем вам в визе", - указал он.

"А если вы сделаете это после того, как обманом проникли в нашу страну, мы аннулируем вашу визу и отправим вас домой", - подчеркнул Рубио.