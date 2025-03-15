Милли Меджлис направил письмо протеста в Европарламент

Комитет Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по международным отношениям и межпарламентским связям направил в Европейский парламент письмо протеста в связи с принятой 13 марта 2025 года резолюцией Европейского парламента, сообщает Day.Az.

"Мы выражаем решительный протест против необоснованной, необъективной и предвзятой резолюции Европейского парламента "Незаконное задержание армянских заложников и так называемые судебные разбирательства", принятой 13 марта 2025 года. В резолюции, в которой не учитываются принципы суверенитета, верховенства закона и справедливости, не признается законное право Азербайджана на судебное преследование лиц, причастных к тяжким преступлениям. Кроме того, резолюция намеренно игнорирует исторические обстоятельства, существовавшие на протяжении последних тридцати лет, и огромные страдания, которые претерпел азербайджанский народ в результате незаконных действий Армении.

Армения удерживала под оккупацией международно признанные территории Азербайджана в течение почти 30 лет, совершая бесчисленные военные преступления против мирных азербайджанских граждан. Эти преступления включают этнические чистки, серьезные нарушения прав человека и систематическое уничтожение азербайджанского наследия. Европейский парламент предпочитал хранить молчание об этих зверствах, включая геноцид в Ходжалы. Во время этого акта геноцида вооруженные силы Армении жестоко убили 613 невинных людей, среди которых были дети, женщины и старики. Судьба почти 4 тысяч мирных жителей Азербайджана, пропавших без вести, до сих пор остается неизвестной, но Европейский парламент, исходя из избирательного и предвзятого подхода, игнорирует эти преступления, поскольку предпочитает выдвигать несправедливые и ложные обвинения против Азербайджана", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет в соответствии с международным правом и Уставом ООН, имеет полное юридическое право преследовать в судебном порядке лиц, признанных виновными в совершении тяжких преступлений, включая вооруженный сепаратизм, преступления против мира и человечности, военные преступления и терроризм.

"Обвинения, выдвинутые в резолюции о том, что Азербайджан в 2023 году якобы осуществил "блокаду" и "этническую чистку", не что иное, как политически мотивированные выдумки, направленные на отвлечение внимания от истинных виновников несправедливости - вооруженных сил Армении, которые в течение десятилетий оккупировали азербайджанские земли, насильственно изгнали 750 тысяч азербайджанцев из их родных мест и полностью разрушили все города и села, находившиеся под оккупацией.

Следует отметить, что реинтеграция Карабахского региона в конституционные рамки Азербайджана была осуществлена в полном соответствии с международным правом. Большинство жителей армянской национальности приняли решение о переселении добровольно, и Азербайджан по-прежнему готов обеспечить их права и безопасность. В этом контексте призывы Европейского парламента к "санкциям", "приостановке" соглашений и дипломатическим ограничениям являются недопустимыми попытками вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Подобные политически мотивированные действия не служат стабильности в регионе, а, напротив, лишь усиливают напряженность и подрывают перспективы достижения устойчивого мира", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что Азербайджан остается приверженным справедливости, международному праву и региональной повестке мира. Никакое вмешательство или несправедливые обвинения не смогут отвлечь страну от защиты верховенства закона и привлечения к ответственности тех, кто совершил преступления против нашей страны.

"Перед судом предстали не военнопленные, а преступники, нарушившие законодательство Азербайджана и подлежащие ответственности в рамках справедливого и прозрачного судебного процесса. Всем сторонам следует принять эту реальность: Азербайджан осуществляет свое суверенное право на защиту своего народа и территории от незаконной оккупации и вооруженного сепаратизма. Таким образом, резолюция Европейского парламента направлена не на достижение мира или справедливости, а на разжигание вражды и продвижение односторонней политической повестки.

Принимая во внимание вышесказанное, мы призываем Европейский парламент уважать принципы справедливости и суверенитета, и не допускать политически мотивированные действия. Только через справедливость и взаимопонимание можно достичь настоящей стабильности на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.