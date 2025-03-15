Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию, где проживал под судебным контролем в связи с начатым против него расследованием, и отправился в Дубай.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

Уточняется, что отъезд был одобрен судебными органами Франции. По словам одного из этих источников, следственный судья удовлетворил просьбу Дурова об изменении судебного надзора и разрешил ему покинуть Францию на "несколько недель".

Другой источник сообщил, что самолет с Дуровым на борту вылетел из аэропорта Ле-Бурже в субботу утром.