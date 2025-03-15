https://news.day.az/world/1737488.html

Премьер Хорватии госпитализирован

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович госпитализирован для операции на сердце. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ. По словам представителя правительства республики, 54-летнего премьера доставили в больницу вечером в пятницу, 14 марта, из-за "редкой сердечной аритмии доброкачественного характера".