https://news.day.az/world/1737488.html Премьер Хорватии госпитализирован Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович госпитализирован для операции на сердце. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ. По словам представителя правительства республики, 54-летнего премьера доставили в больницу вечером в пятницу, 14 марта, из-за "редкой сердечной аритмии доброкачественного характера".
Премьер Хорватии госпитализирован
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович госпитализирован для операции на сердце.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.
По словам представителя правительства республики, 54-летнего премьера доставили в больницу вечером в пятницу, 14 марта, из-за "редкой сердечной аритмии доброкачественного характера".
Как пишут СМИ, операция прошла успешно. Пленковича должны выписать 15 марта.
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