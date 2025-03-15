Маск намерен сделать полет на Марс доступным для каждого

Илон Маскхочет сделать доступным полет на Марс для любого желающего.

Как передает Day.Az, об этом американский предприниматель заявил в социальной сети X.

"Мы хотим сделать так, чтобы каждый мог отправиться на Марс, если захочет", - написал он.

15 марта Маск заявил, что космический корабль с роботом Optimus производства компании Tesla полетит на Марс в конце 2026 года. По его словам, если этот полет пройдет успешно, то высадка людей на красную планету может начаться уже в 2029-2031 годах.

Он отмечал, что корабли Starship могут полететь на Марс вместе с автономными роботами и искусственным интеллектом Grok в ноябре 2026 года. Путешествие между Землей и Марсом возможно раз в 26 месяцев, и в следующий раз такая возможность появится лишь в ноябре следующего года, объяснил предприниматель.