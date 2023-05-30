Почему туристам запретили купаться в море на Пхукете?

Важное объявление для туристов выпустили власти курортного острова Пхукет в Таиланде: чиновники запретили купаться в море. Ограничение в виде установленных на пляжах красных флагов носит временный характер. Оно введено на фоне начала сезона дождей и несчастного случая, произошедшего в прошлую субботу, когда погиб российский турист. Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom, об этом сообщила газета Phuket News.

С обращением к благоразумию путешественников обратился губернатор Пхукета Наронг Вунчеу. Он напомнил, что выставленные на пляжах спасателями красные флаги нельзя игнорировать. Согласно кодификации, красный флаг означает, что в данный момент состояние моря оценивается как опасное, поэтому купаться запрещено. Причины могут быть разные: сильные волны или нашествие ядовитых медуз. Чиновник настоятельно просил избегать такие опасные зоны. В своем обращении он также отметил, что спасатели должны строго следить за соблюдением правила "не заходить в воду" в указанных районах, особенно если там присутствуют отдыхающие.

"Полицейские должны быть более строгими в отношении туристов, которые желают поплавать в воде. Они должны заботиться и информировать гостей о том, что категорически запрещено купаться в море во время сильных ветровых волн или в опасных зонах, - подчеркнул губернатор. - Это требует сотрудничества горожан и туристов, чтобы подчиняться указаниям спасателей на пляже. Если вы видите сигнал тревоги или на пляже развевается красный флаг, просим вас не входить в воду. Это делается для вашей безопасности".

После несчастного случая с гибелью 52-летнего российского туриста на воде в минувшую субботу на популярном пляже Патонг глава курортного региона обратил внимание на то, что предупреждение о неблагоприятных погодных условиях будет продолжать действовать, т.к. с 22 мая объявлен сезон дождей, а ведомства принимают необходимые меры для контроля всех зон, где возможны внезапные наводнения.

В соответствии с текущим прогнозом погоды, губернатор также призвал малые суда оставаться у берега и не выходить в море. Рыболовным судам и туристическим катерам, которые все еще выходят в море в ненастную погоду, рекомендовано принять дополнительные меры безопасности, чтобы обеспечить исправное состояние всего оборудования на борту, чтобы в случае ЧП быть готовым бороться со стихией и последствиями разрушений, которая она несёт.