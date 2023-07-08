Что нельзя делать в Сингапуре

Его называют город-сад и островок первого мира в третьем. И в нем много чего делать нельзя.

Островной город-государство с развитой экономикой и почти отсутствующей преступностью достиг многого - в том числе благодаря и довольно внушительному списку запретов. Среди них есть и такие, которые кажутся неочевидными неопытному туристу. Как не угодить в список "глупых иностранцев" или, еще хуже, в полицейский участок Fine City?

Ходить по улицам поздно вечером

Ночь в Сингапуре начинается по расписанию - в 22 часа. Если вы решили прогуляться с друзьями субботним вечером, то убедитесь, что вас всего двое и еще не поздно. В противном случае вы рискуете быть оштрафованными, а может быть, и доставленными в полицейский участок для выяснения личности.

В Сингапуре официально запрещено собираться компаниями больше двух человек после 22:00.

Сингапур называют Fine City. Прозвище основано на слове fine - английском омониме с двумя значениями: "штраф" и "прекрасный", и оба в полной мере характеризуют город-государство.

Плевать в колодец и пачкать стены

Да и вообще никуда не плюйте.

Стоит отметить, что мусорить здесь тоже запрещено. Власти пристально следят за чистотой улиц. В местах пафосных небоскребов даже моют мостовые с шампунем. На окраинах всё попроще, но тоже вполне соответствует поговорке: "Чисто там, где не сорят".

Отсюда, кстати, ноги растут у другого местного запрета, согласно которому нельзя кормить голубей - за это предусмотрен штраф до 500 сингапурских долларов (SGD).

Наказуемы и самовольные граффити - творческий зуд, выплеснутый визуально на стены, чреват даже арестом. Впрочем, если рисовать вы умеете, попробуйте договориться с властями - легальные граффити не запрещены.

Оставлять чаевые

Службы сервиса этого прекрасного города работают без чаевых. В кафе и ресторанах не благодарят деньгами, даже если еда показалась очень вкусной.

Таксистам и сотрудникам аэропорта, к примеру, вообще официально запрещено брать чаевые (хотя в некоторых гостиницах и кафе все же иногда включают 10% прямо в счет).

По одной версии, данное правило связано с длительной и эффективной борьбой с коррупцией, в результате которой чаевые стали восприниматься как взятка за сервис. По другой - культура чаевых отсутствует в стране из-за высокого уровня жизни и достаточно больших зарплат.

Употреблять жевательную резинку

Перед поездкой рекомендуем внимательно проверить багаж на наличие жевательной резинки, иначе на границе у вас могут возникнуть неприятности.

Жевать жвачку в стране законом не запрещено, хотя она и не продается. А вот за ввоз бабл-гама в Сингапур предусмотрен штраф до 100 000 SGD.

Запретная мера была принята в 1992 году, ведь в жарком климате даже случайно попавшая на асфальт жвачка портила и дорожное покрытие, и обувь прохожих. В борьбе за чистые тротуары правительство страны перфекционизма проблему решило радикально.

Забывать платить за проезд

Если вы расплачиваетесь в общественном транспорте транспортной картой, не забудьте при выходе приложить ее к считывающему терминалу, который фиксирует окончание поездки.

В противном случае с карты спишется максимальная стоимость проезда - 2,5 SGD, тогда как обычная при оплате картой составляет 0,6 SGD (при оплате наличными - 1 SGD).

Не стоит надеяться на "никто же не увидит" и "я незаметно". В Сингапуре среди обычных прохожих встречаются инспекторы в штатском, которых вы заметите только после совершения противоправного действия - когда они подойдут к вам выписать штраф.

Приезжать в страну в состоянии наркотического опьянения

Заказывая чудо-кексик в одном из кофешопов Амстердама, подумайте: а не летите ли вы в ближайшее время в Сингапур? В противном случае велика вероятность, что вас туда просто не пустят.

Конечно же, при прохождении границы проверяют не каждого, а только тех, кто вызывает подозрение или ведет себя вызывающе. Тем не менее в чужой монастырь, как говорится...

Критиковать правительство

Правительство Сингапура очень чувствительно относится к критике в свой адрес. С иностранцем, скорее всего, просто проведут воспитательную беседу и закроют дальнейший въезд, а вот резидентов может ожидать даже арест.

Демонстрировать нетрадиционные отношения

Если вы неординарная личность с открытыми взглядами, в Сингапуре не стоит проявлять это публично. Здесь действует строжайший запрет на однополые связи; за решетку можно загреметь даже за обычный поцелуй на публике.

Это вовсе не означает, что геев в стране нет. Зачастую парочки прячутся в тематических барах и саунах. Тем не менее закон за однополые связи предусматривает арест на срок до двух лет.

Справлять нужду в лифтах

Вообще, цивилизованный мир в курсе, что лифты предназначены совсем для другого, а для того самого есть туалеты (и они в Сингапуре на каждом шагу). Но вот лифты с детектором мочи не оставят равнодушными даже самых продвинутых жителей планеты.

Как только срабатывает сигнализация, двери автоматически блокируются до приезда полиции. Пока такие устройства в городе-государстве есть не везде, но, по понятным причинам, они быстро набирают популярность.

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