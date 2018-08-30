Что делать, если ребенок плачет по ночам

Одним из основных факторов правильного развития ребенка является продолжительный, крепкий и спокойный сон. Именно поэтому плач малыша по ночам так беспокоит и расстраивает родителей. Почему ребенок часто просыпается? Что мешает ему спать ночью? И почему он часто плачет по ночам? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Нормы дневного и ночного сна

Сложно переоценить влияние крепкого сна на здоровье и психологическое состояние ребенка. В момент сна в организме малыша протекает ряд очень важных процессов:

- происходит формирование и рост костей, мышц, внутренних органов и их систем;

- происходит выработка так называемого "гормона роста", официальные данные говорят о том, что ребенок, который плохо спит, начинает отставать от сверстников по параметрам роста и веса;

- проходит формирование клеток иммунной системы ребенка;

- в головном мозге активно формируются новые нейронные связи, обрабатывается и усваивается вся полученная за день информация;

- происходит восстановление нервной системы ребенка.

Согласно данным современной медицины, недостаток сна у ребенка в возрасте до 1 года может отразиться на его состоянии даже в старшем школьном возрасте. Такие дети более агрессивные и возбудимые, им сложно долго удерживать внимание, возникают сложности с адаптацией к чему-то новому и межличностной коммуникацией. Как-то так повелось, что родители уделяют особое внимание питанию малыша (количеству кормлений и объему пищи) и его развитию, с точки зрения приобретения новых навыков. А вот нормы сна оказываются вне зоны внимания родителей, хотя именно полноценный сон может обеспечить гармоничное физическое и психическое развитие ребенка. Вот так выглядят общепринятые нормы сна малыша до достижения годовалого возраста:

- возраст до 1 месяца: количество периодов дневного сна - от 4 до 8, продолжительность дневного сна - 8-9 часов, продолжительность ночного сна - 8-10 часов;

- возраст до 3 месяцев: количество периодов дневного сна - от 3 до 5, продолжительность дневного сна - 4-6 часов, продолжительность ночного сна - 10-11 часов;

- возраст до 5 месяцев: количество периодов дневного сна - от 3 до 4, продолжительность - дневного сна - 4-5 часов, продолжительность ночного сна - 10-12 часов;

- возраст до 8 месяцев: количество периодов дневного сна - от 2 до 3, продолжительность дневного сна - 3 часа, продолжительность ночного сна - 10-12 часов;

- возраст до 11 месяцев: количество периодов дневного сна - 2, продолжительность дневного сна - 2-3 часа, продолжительность ночного сна - 10-12 часов;

- возраст до 1 года: количество периодов дневного сна - 1-2, продолжительность дневного сна - 2 часа, продолжительность ночного сна - 10-12 часов.

Причины плача по ночам

Каковы причины постоянного ночного беспокойства ребенка? Если ваш малыш время от времени проявляет беспокойство по ночам, плачет и плохо спит (например, просыпается каждый час), обязательно проконсультируйтесь с участковым педиатром. Вам обязательно необходимо исключить возможные проблемы малыша с состоянием здоровья.

Благополучное решение многих проблем зависит от своевременности начатого лечения. Основными факторами, вызывающими беспокойство и нарушающими крепкий сон, являются:

Кишечные колики (малыш начинает беспокоиться, поджимать ножки и резко плакать);

Воспалительные процессы в носоглотке - насморк, кашель, боль или саднение в горле (малыш сильно проявляет беспокойство, при этом отказываясь засыпать);

Начавшийся отит (боль в ухе).

Чтобы определить, насколько серьезна ситуация и требует ли она медикаментозного лечения, обязательно обратитесь к врачу.

Дискомфорт

Дети грудничкового возраста крайне чувствительны к любым проявлениям физического или психологического дискомфорта. Если вы уверены, что у вашего малыша нет проблем со здоровьем, но он истерично и часто плачет по ночам, вот перечень самых распространенных причин, которые могут провоцировать такое поведение:

- Ребенку может быть холодно или жарко. В помещении, где спит малыш, должно быть прохладно, просто теплее оденьте его, а чтобы быть уверенным, что ребенок не скинет одеяло - используйте специальные детские комбинезоны для сна;

- Ребенок может быть голоден (если вы обратили внимание, что плачь ребенка, звучит требовательно, при этом у него дрожит губка, то, скорее всего, он голоден). Чтобы максимально избежать подобных ситуаций, можно практиковать систему кормления "по требованию";

- У ребенка может быть переполнен подгузник или сбилась и натирает одежда. Необходимо помнить, что кожа ребенка очень чувствительна к любому внешнему воздействию и даже небольшая складка на одежде может причинять огромное неудобство, вплоть до физической боли;

- Малышу может просто не хватать мамы. Ребенок, особенно грудничкового возраста, очень нуждается в тактильном контакте с мамой, ведь все время внутриутробного развития он постоянно слышал ее голос и биение ее сердца. Мы не часто задумываемся над этим, но маленьких детей называют "грудными" именно потому, что он должен, как можно чаще, чувствовать рядом присутствие своей мамы. Иначе дети станут "кроватными";

- Дневное переутомление. Если ребенок мало спал и много бодрствовал днем, а нервная система ребенка еще не совершенна, у него может наступить переутомление, которое также мешает крепко спать ночью. В такой ситуации постарайтесь больше бывать с малышом на воздухе, совместите время дневного сна с прогулками. Они не только укрепят иммунную систему ребенка, но и избавят от ночного беспокойства и плача.

Самое важное, что должны помнить родители, если ребенок регулярно плачет по ночам, значит необходимо проявить особое внимание к этой проблеме, определить и устранить причину детского беспокойства.

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