Что будет, если бегать каждый день целый год - ВИДЕО

6 января 2019 05:51

Все знают о пользе бега, но заставить себя выбраться на утреннюю пробежку способны очень немногие. Просто не совсем понятно, как именно и как скоро появятся первые позитивные изменения в организме. Атлет Хэллах Сидибэ решил на собственном примере показать, что будет, если бегать 365 дней в году. 

Сложнее всего выиграть борьбу со своим мышлением. Первый раз выйти на улицу невероятно сложно. Второй и третий легче, через неделю начинаешь втягиваться. 

Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, Хэллах начинал с двухкилометровой пробежки и постепенно увеличивал дистанцию. Он никуда не торопился - главное последовательность. 

Худощавый от рождения спортсмен за год тренировок набрал несколько килограмм мышечной массы, да еще и скульптурно вылепил ее ежедневным бегом. По сути, год бега сам по себе прекрасно разовьет все тело - неплохой бонус за какие-то пару километров в день.
 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:
Что будет, если бегать каждый день целый год

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az