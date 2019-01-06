Что будет, если бегать каждый день целый год - ВИДЕО
Все знают о пользе бега, но заставить себя выбраться на утреннюю пробежку способны очень немногие. Просто не совсем понятно, как именно и как скоро появятся первые позитивные изменения в организме. Атлет Хэллах Сидибэ решил на собственном примере показать, что будет, если бегать 365 дней в году.
Сложнее всего выиграть борьбу со своим мышлением. Первый раз выйти на улицу невероятно сложно. Второй и третий легче, через неделю начинаешь втягиваться.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, Хэллах начинал с двухкилометровой пробежки и постепенно увеличивал дистанцию. Он никуда не торопился - главное последовательность.
Худощавый от рождения спортсмен за год тренировок набрал несколько килограмм мышечной массы, да еще и скульптурно вылепил ее ежедневным бегом. По сути, год бега сам по себе прекрасно разовьет все тело - неплохой бонус за какие-то пару километров в день.
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