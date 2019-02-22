В Тракайском замке снимали сцены для детского фильма "Приключения Электроника" (Литва).

Практически все сцены "заграницы" советские режиссеры снимали не выезжая из страны. В настоящее время обычный выпускник режиссерского факультета при достаточном финансировании может без проблем снять свой дипломный проект о Париже в столице Франции или же отправиться в страну Восходящего солнца за реальными кадрами для фильма о самураях. Однако, всего каких-то 30-40 лет назад советских режиссерам приходилось в буквальном смысле выкручиваться, придумывая, как бы снять заграничные улочки. Как Ялта, Рига, Закавказье становились заморскими декорациями для отечественного кинематографа - далее в материале.

Даже экранизации произведений зарубежных авторов снимались в Советском Союзе. Советский период в истории многих теперешних государств являл собой не только индустриализацию и коллективизацию, но и великие достижения в искусстве. Пожалуй, самым значимым пластом культурного наследия стал кинематограф. Ведь фильмы тех лет вызывали невообразимый ажиотаж. Хотя тем условиям, в которых советские режиссеры снимали свои шедевры, не позавидуешь, особенно это касалось экранизации произведений зарубежных авторов или обычных путешествий за границу.

Просторы огромной страны позволяли снимать натуру любой точки планеты. Ведь им приходилось не только заботиться о самих съемках, но и очень долго искать места для натуры, похожие на те, которые описаны в романе. Потому что вывезти съемочную группу в ту страну, о которой идет речь, было просто нереально. На страницах Novate.ru авторы уже рассказывали о киношных хитростях и уловках для создания более эффектного сюжета, а в сегодняшнем материалы мы покажем по каким же улицам ходили Василий Ливанов и Виталий Соломин в ролях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, и в каком монастыре Д'Артаньян (Михаил Боярский) нашел свою Констанцию (Ирину Алферову).

1. Санкт-Петербург (в советские времена Ленинград)

Дом ученых на Дворцовой Набережной (к/ф "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", клуб "Диоген"). Как утверждают кинематографисты, некоторые места в северной столице России Санкт-Петербурге очень похожи на старинные замки и улочки Лондона и Парижа.

Петергоф, парк Александрия, дворец "Коттедж" (к/ф "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", дом Милвертона). Естественно, некоторые места уже сложно узнать, ведь город увеличился в размерах, и где раньше был парк или окраина, сегодня расположены в густонаселенные районы.

Многие сцены снимались просто на улицах города (к/ф "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", часть 3-я). В сценах третьей части картины можно узнать не только особняки, но и Кавендиш-сквер (улица Пушкинская), и дорогу к дому Рональда Адэра ("Толстовский дом" на углу Фонтанки и улицы Рубинштейна), и дом Рональда Адэра (дача Великого князя Бориса Владимировича в Пушкине), а также знаменитую мостовую на Бейкер-стрит (Замковая улица) и даже забор (Английский переулок на набережной Мойки).

Ул. Академика Крылова, д. 4 бывшая дача княгини Е.П. Салтыковой (к/ф "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", заброшенный дом на Брикстон-роуд (где убили Дреббера). Стоит отметить, что совсем недавно все натурные сцены нового фильма "Три мушкетера", под руководством Сергея Жигунова, были отсняты именно здесь.

2. Прибалтика (Латвия, Литва, Эстония)

Знаменитый дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

На ул. Яуниела были сняты основные эпизоды фильма. | Фото: dubikvit.livejournal.com. Учитывая то, что в советские времена архитектура республик Прибалтики кардинально отличалась от остальных "12 сестер" и уже тогда называлась "наша заграница", то основные европейские сюжеты снимали именно здесь. Например, все тот же известный и всеми любимый фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" активно снимался на улочках Риги (Латвия).

Рижский парк Эспланада и Латвийская академия художеств ("Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", 1979 г.). Режиссер Игорь Масленников здесь тоже нашел много интересных мест и особняков, где сняли самые знаменитые эпизоды, вплоть до дома, в котором жил сам Шерлок Холмс. И заменила этот знаменитый на весь мир адрес, улица Яуниела, дом 22.

Улица Пикк в Таллине ("Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", 1981 г.).

А на улицах Хобусепеа и Пикк в Таллине (Эстония) снимали любимую и самую мистическую часть "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собаку Баскервилей" в 1981 году. Причем не только улицы привлекли режиссера, а и исторически знаковые здания: Рижский парк Эспланада, Латвийская академия художеств, здание Русского географического общества и др.

Дом, в котором была устроена конспиративная квартира в дни съемок и в наши дни (к/ф "Семнадцать мгновений весны", улица Яуниела, Рига).

На этой улице закончил свою жизнь профессор Плейшнер (к/ф "Семнадцать мгновений весны", улица Яуниела, Рига).

Улица Яуниела в Риге стала Цветочной улицей Берна (Швейцария) в легендарном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" - именно на ней находится та самая конспиративная квартира, где гестаповцы устроили засаду на профессора Плейшнера. На брусчатке этой "швейцарской" улицы и оборвалась его жизнь.

На этих улочках снимали сцены с легендарными советскими разведчиками Йоганном Вайсомом и Штирлицем (Рига, Латвия).

На улицах Риги и в окрестностях Таллина (изображая Берлин) снимали не менее значимый кинофильм Владимира Басова "Щит и меч" о легендарном разведчике Йоганне Вайсоме.

Резиденция доктора Кэмпа из к/ф "Человек-невидимка" (Рига, Латвия).

Также в Риге снимали некоторые эпизоды киноленты режиссера Александра Захарова "Человек-невидимка" (1984 г.), в частности здесь находилась резиденция доктора Кэмпа.

В Тракайском замке снимали сцены для детского фильма "Приключения Электроника" (Литва).

Старый город Вильнюса был снят в детском фильме "Приключения Электроника" (Литва)

Сцена из к/ф "Приключения Электроника".

В Литве в Тракайском замке и на улицах города Вильнюс режиссер Константин Бромберг снял несколько эпизодов известного детского фильма "Приключения Электроника" (1979 г.).

3. Южный Кавказ

Самые интересные "заграничные" сцены кинокомедии "Бриллиантовая рука" снимали на улицах Баку (Азербайджан).

Пикантная сцена из кинокомедии "Бриллиантовая рука" (Баку, Азербайджан).

Для съемок натуры с восточной экзотикой режиссеры со своей группой отправлялись в республики Закавказья. Культовую кинокомедию Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" снимали в столице Азербайджана - Баку. Знаменитое падение главных героев ленты происходило именно здесь (причем раз по 20, пока не был отснят эпизод!), а фея любви зазывала советского туриста тоже на узких улочках старого города.

В районе горнолыжного курорта Бакуриани снимали переход через Альпы в к/ф фильме "Семнадцать мгновений весны" (Грузия).

В горах Кавказа снимали известный переход на лыжах через Альпы пастора Шлаг в культовом фильме "Семнадцать мгновений весны". Эти съемки проходили в районе горнолыжного курорта Бакуриани (Грузия).

4. Львов (Украина)

Старинные костелы и замки попали в кадр киноленты "Д'Артаньян и три мушкетера" (Львов, Львовская область).

Режиссер-постановщик советского приключенческого фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" Георгий Юнгвальд-Хилькевич в роли Парижа хотел снимать только Львов. Ведь к этому располагала европейская архитектура старой части города, некоторые старинные объекты нашлись даже в области.

Костел Марии Снежной превратился в "Дом господина Бонасье" ("Д'Артаньян и три мушкетера", Львов).

Дом ученых на время съемок кинофильма превратился во дворец кардинала Ришелье ("Д'Артаньян и три мушкетера", Львов).

В фильме можно увидеть подворье, оборонную стену и сам Бернардинский монастырь с незабываемыми эпизодами с участием мушкетеров и гвардейцев кардинала. Также в кадр попали внутренний дворик Армянского собора, несколько католических костелов, въездные ворота Собора святого Юра и даже Дом ученых во Львове.

Дворец Потоцких служил съемочной площадкой в качестве дома господина де Тревиля ("Д'Артаньян и три мушкетера", Львовская область).

На территории области отыскали очень интересные старинные замки, которым тоже нашлось место в славно известной киноленте.

5. Крым

Фильм "Человек с Бульвара Капуцинов" снимался у подножия горы Ак-Кая в Белогорске, а также в окрестностях Коктебеля и Феодосии (Крым).

Культовый фильм "Человек-амфибия" (1961 г.), созданный режиссерами В. Чеботаревым и Г. Казанским по роману А. Беляева был снят в Крыму (Бухта Ласпи).

Самой популярной съемочной площадкой в советские годы служил Крымский полуостров. Его живописные ландшафты не только восхитительны, но и уникальны, ведь сочетают в себе все природные зоны планеты.

Фильм "Десять негритят" режиссера Станислава Говорухина (1987 г.) снимали в Крыму.

Детский фантастический фильм "Лиловый шар" (1987 г.), по роману Кира Булычева был снят режиссером Павлом Арсеновым в Крыму.

Не стоило даже мотаться по странам и континентам, чтоб заснять бескрайние просторы пустыни, американские прерии, тайгу или даже Арктику, нужно было только приехать со своей съемочной группой в Крым.

Природа и архитектурные сооружения, умноженные на профессионализм и мастерство режиссеров творили настоящие чудеса и шедевры во все времена.

Фильм "Всадник без головы" (1972г.) по мотивам романа Майн Рида был снят режиссером Владимиром Вайнштоком в Крыму.

Фрагменты из кинофильма Пираты ХХ века (1979 г.) - первого советского кинобоевика (Мыс Тарханкут, Крым).

Причем не только зарубежные сцены снимались именно здесь, но даже инопланетные и фантастические сюжеты без проблем можно было отснять на этой уникальной во всех отношениях земле. Перечислить все фильмы, которые были созданы в Крыму просто нереально, учитывая, как любили режиссеры снимать натуру к кинолентам именно здесь.