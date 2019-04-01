Почему вам стоит включить в свою диету продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами? На это есть множество причин. Например, благодаря содержанию питательных веществ они укрепляют иммунитет, а значит, повышают способность организма бороться с болезнями, передает Day.Az со ссылкой на Шаг к Здоровью.

Вы знаете, какие продукты лучше всего снимают воспаление? Уверены, что они присутствуют в вашей диете в нужном количестве? А ведь это важно. Дело в том, что воспаление связано со многими проблемами, от повышенного давления до диабета.

Поэтому, если вы хотите избежать проблем со здоровьем в будущем, советуем уже сейчас добавить в свой рацион продукты, которые снимают воспаление. Ведь если вас сейчас ничего не беспокоит, это еще не значит, что не нужно предпринимать никаких мер. Помните, что гораздо легче предотвращать болезни, чем потом их лечить.

Именно поэтому мы собрали для вас список продуктов, которые борются с воспалением. Советуем вам обязательно включить их в свою диету и есть как можно чаще.

6 продуктов, которые снимают воспаление

1. Зеленые овощи







Зеленые листья салата очень полезны, их можно есть на завтрак, обед и ужин. Они содержат большое количество антиоксидантов, а потому борются с любыми воспалительными процессами в организме. Кроме того, при регулярном потреблении зеленые овощи улучшают регенерацию клеток.

Если вам не нравятся салатные листья в качестве гарнира, попробуйте приготовить из них вкусные зеленые коктейли. Так вы совместите приятное с полезным: улучшите вкус, не жертвуя при этом пользой.

Также советуем не зацикливаться лишь на одном виде овощей. Постоянно пробуйте что-то новое, ведь даже похожие виды салата могут содержать разные питательные вещества.

2. Ежевика







Эти лесные ягоды также относятся к противовоспалительным продуктам, поэтому старайтесь есть их как можно чаще, тем более, что они обладают очень приятным вкусом. Помимо этого, ежевика нейтрализует воспаление, которое появляется из-за слишком жирной пищи или переизбытка углеводов.

Дело в том, что в ней содержатся особые вещества - флавоноиды. Они относятся к антиоксидантам и укрепляют иммунитет. Кроме того, ежевика богата витамином С и ресвератролом - эти 2 вещества обладают противовоспалительным действием.

Поэтому, когда вам хочется съесть что-то сладкое, обратите внимание на ежевику.

3. Овсяные хлопья снимают воспаление





Часто завтракаете овсяными хлопьями? А какими? Если быстрого приготовления, то советуем вам заменить их на натуральные: они гораздо более полезны и способны бороться с воспалением.

Еще один плюс в том, что натуральные овсяные хлопья гораздо дешевле, так как в них нет сахара и прочих вкусовых добавок. Польза овсянки заключается в том, что содержащиеся в ней углеводы попадают прямо в желудок, не претерпевая по дороге никаких трансформаций. Они способствуют росту полезной микрофлоры, снижают окислительный стресс и воспаление.

Если у вас есть проблемы с резистентностью к инсулину или даже диабет, овес поможет улучшить ваше состояние, а также снять сопутствующее болезни воспаление. Обязательно включите его в свою диету.

4. Сельдерей





Одни его любят, другие терпеть не могут. Не вызывает сомнений только одно: это очень полезный овощ. Он является природным антиоксидантом и отлично снимает воспаление. Поэтому его часто рекомендуют есть людям, страдающим от повышенного давления и холестерина.

Другая причина, по которой сельдерей стоит добавить в рацион, заключается в том, что он помогает при бактериальной инфекции или дефиците калия. Если вы часто питаетесь фастфудом и полуфабрикатами, вам обязательно нужно есть этот овощ. Он немного сгладит неприятные последствия такого питания.

Обработанные продукты содержат избыток натрия, а потому в долгосрочной перспективе могут вызывать проблемы со здоровьем. К счастью, калий, которым богат сельдерей, помогает нейтрализовать негативный эффект.

5. Имбирь

Имбирь содержит гингерол, который известен тем, что снимает воспаление, является сильным антиоксидантом и обладает антибактериальными свойствами.

Что касается воспаления, гингерол, например, помогает снять дискомфорт при ревматоидном артрите. Вы можете воспользоваться всеми полезными свойствами имбиря, купив его экстракт в виде масла или потребляя этот целебный корень в свежем виде.

Если вам по душе последний вариант, советуем приготовить вкусный чай из имбиря или добавлять его кусочки в натуральные соки и коктейли. Также не стоит забывать о том, что это отличная приправа, которая подчеркнет вкус любого блюда. Попробуйте добавить его в суп, салат или жаркое.

6. Зеленый чай







Последний (но не по значимости) противовоспалительный продукт, который стоит включить в свой рацион, - это зеленый чай. Этот напиток обрел такую популярность благодаря своим многочисленным полезным свойствам.

Почему же он так полезен? Все дело в том, что зеленый чай содержит уникальные вещества - катехины, которые борются с любым воспалением.

Уверены, что теперь, когда вы знаете, какие продукты лучше всего снимают воспаление, вы начнете употреблять их гораздо чаще. Ведь правильное питание - залог крепкого здоровья!