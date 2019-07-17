Мозг, так же, как и мышцы, можно и нужно тренировать, заявляют эксперты. О том, как это сделать, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Лучшей тренировкой для мозга можно назвать чтение. Начитанность расширяет словарный запас, улучшает речь, повышает кругозор. При этом надо помнить, что мозгу нужно отдыхать. Из-за стресса снижаются многие функции. Так, отсутствие сна негативно влияет на уровень IQ.

Как известно, источником энергии является еда. Определенные продукты позволят улучшить умственные способности. Например, грецкие орехи и рыба (лосось, тунец). Они богаты полезными жирными омега-3 кислотами, что улучшает работу нейронов.

Эффективны для мозга различные игры, в том числе, и компьютерные. Они позволяют не лениться, развиваться и, соответственно, усиливают умственную активность.

Хороший метод тренировать мозг - ведение дневника. Привычка записывать мысли позволит упорядочить их, думать более четко. Кроме того, очень полезно периодически писать от руки. В этот момент запускается фильтрационная система мозга, которая позволяет обращать внимания на то, что пишется, и яснее осознавать это.

С деятельностью головного мозга напрямую связаны и физические упражнения. Тренировки очень полезны для поддержания ума. Достаточно даже зарядки в течение 15 минут по утрам.

Эксперты также советуют погружаться в режим многозадачности. Для развития мозга нужны новые задачи. А мы часто выполняем одно и то же, привычную рутинную работу. Также специалисты напоминают, что похожие люди притягиваются. Окружение немаловажно. Если вы начнете себя позиционировать как умного человека, то и вокруг вас станут появляться интеллектуалы.

Ранее ученые рассказали, как улучшить память. Специалисты из Сассекского университета (Англия) провели исследование с участием улиток. В итоге ученые пришли к выводу: для того чтобы улучшить память, надо переключаться между разными темами и стараться игнорировать идентичную информацию, которая идет подряд.

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