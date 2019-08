Дата 15 апреля 1912 года отмечена в истории крупнейшей морской катастрофой XX века - в Атлантике, по пути из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США), натолкнувшись на айсберг, затонул крупнейший пассажирский лайнер "Титаник".

История "Титаника", корабля-легенды, окружена многочисленными тайнами и мифами, широко известными и не очень. Day.Az со ссылкой на bigpikcha.ru представляет некоторые удивительные факты об этом легендарном судне.

25. Первый фильм о "Титанике" был снят меньше чем через месяц после катастрофы, и главную роль в нем сыграла актриса, выжившая в кораблекрушении.

24. Ким Ир Сен, лидер Северной Кореи, родился в день гибели лайнера.

23. На борту корабля было 12 собак, из них выжили три.

22. Останки "Титаника" были обнаружены только через 73 года после катастрофы.

21. Кейт Уинслет, исполнительница главной роли в фильме "Титаник" (1997), рассказала, что ей очень не нравится песня My Heart Will Go On. Актриса даже призналась, что ее передергивает, когда она слышит эту музыку.

20. На самом деле у современных кораблей больше шансов встретиться с айсбергом, чем было у "Титаника".

19. Айсберг, с которым столкнулся корабль, начал свое путешествие около двух тысяч лет назад.

18. Ни один из 30 механиков корабля не выжил. Они оставались в машинном отделении и поддерживали работу паровых машин так долго, как только было возможно, чтобы могли спастись остальные пассажиры.

17. В шлюпки лайнера могли поместиться более половины пассажиров, однако едва ли трети из них действительно удалось сделать это.

16. 13 пар молодоженов отправлялись на "Титанике" в медовый месяц.

15. Самые дорогие номера на корабле сегодня стоили бы более 100 000 долларов.

14. Единственный выживший в катастрофе японец был подвержен остракизму и назван трусом за то, что не умер вместе с другими пассажирами.

13. Хотя корабль мог удержаться на плаву при затоплении четырех отсеков подряд, в роковую ночь были повреждены шесть из них.

12. Кроме "Титаника", ни один лайнер в истории никогда не был потоплен айсбергом.

11. Основатель шоколадной фабрики Hershey's Chocolate Мильтон Хэрши отменил свое бронирование в последний момент из-за срочных деловых встреч.

10. "Титаник" был настолько огромен, что тонул целых 2 часа 40 минут.

9. От момента, когда впередсмотрящие заметили айсберг, до команды изменения курса прошло 30 секунд. Не случись этой задержки, столкновения можно было бы избежать.

8. Существует версия, что основной причиной гибели "Титаника" стал эффект ледяного миража, скрывшего от наблюдающих реальные очертания айсберга, тем самым не позволив вовремя предупредить катастрофу. Об этом косвенно свидетельствуют показания выживших, рассказавших о невероятно ярких звездах в ту ночь.

7. Шеф-повар ресторана A la Carte выпил столько алкоголя, что смог выдержать жуткий атлантический холод в течение двух часов.

6. Фильм "Титаник" 1997 года имел намного больший бюджет, чем строительство настоящего корабля.

5. Музыканты играли несколько часов подряд, пока тонул корабль. Все они погибли.

4. Четвертая дымовая труба "Титаника" была декоративной и служила вентилятором.

3. Обыкновенные в компании "Уайт Стар Лайн" воскресные шлюпочные учения были отменены из-за сильного ветра и высокой скорости судна.

2. Лайнер был настолько велик, что только для того, чтобы бросать уголь в топки печей, требовалось 176 человек.

1. На "Титанике" выходила своя газета - "Антлантик Дэйли Бюллетень".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!