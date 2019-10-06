Небольшая фантазия на тему, как бы выглядело ночное небо, если бы на месте Луны оказались другие планеты Солнечной системы.

Это Луна, ночное небо выглядит привычно.

Планета Меркурий, ее размеры сопоставимы с Луной, так что разница невелика.

Марс. Отчетливо виден его красноватый цвет, да и размером он ощутимо больше.

Венера, ее атмосфера отражает солнечный свет намного больше, чем другие объекты в Солнечной системе. Она бы освещала нашу планету не хуже Солнца.

Нептун, голубой шар придал бы ночному небу голубое свечение. Он больше луны в 14 раз.

Уран, очень был бы похож на Нептун, но без его пятен, вызванных огромными ураганами.

Сатурн, самая красивая планета. Его кольца целиком мы бы еще увидели, а полностью его самого из-за его размеров уже нет.

Юпитер занял бы огромное пространство ночного неба, его размеры поистине впечатляют. Он в 40 раз больше Луны.

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