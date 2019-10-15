Оригинальные современные скульптуры - не только объекты искусства, но и популярные достопримечательности, привлекающие туристов, пишет РИА Новости.

"Голова", Петергоф, Россия

Большинство исследователей сходятся на том, что изваяние сделано на рубеже XVIII и XIX веков неизвестным автором, решившим таким образом оформить располагающийся неподалеку родник.

"Туфли на набережной Дуная", Будапешт, Венгрия

"Туфли на набережной Дуная" - это память о евреях, которых нацисты собирали на набережной, заставляли разуваться, сажали на баржу и увозили в неизвестном направлении. При этом оставленная обувь шла на продажу. Композицию установили в столице Венгрии чуть больше десяти лет назад, но за это время она успела стать очень популярной у туристов, которые приносят сюда цветы и свечи.

"Маман", Лондон, Великобритания

Девятиметровый паук на берегу Темзы - это не просто необычная скульптура, но и посвящение автора Луиз Буржуа своей матери. Причем ничего скандального скульптор не подразумевала - по ее мнению, пауки дружелюбны и полезны, потому что едят комаров. А еще они ткут, так же как многие родственники художницы. Лондонская "Маман" - не единственная такая скульптура: гигантские пауки установлены в Испании, Канаде, Японии и Южной Корее.

"Перегон скота", Даллас, США

По словам тех, кто видел реальный перегон скота и композицию в Далласе, последняя сделана с документальной достоверностью.

"Шутка над полицейским", Брюссель, Бельгия

Скульптура, изображающая мужчину, высунувшегося из канализационного люка и схватившего за ногу проходящего полицейского, называется De Vaartkapoen и переводится как "нахал". Именно такое нарицательное прозвище дали жителям этого района города. Примечательно, что композиция создана по заказу городского комитета, членам которого, по всей видимости, не чужда самоирония.

"Нет насилию", Нью-Йорк, США

Идея скульптуры, которую еще называют "Завязанный узлом пистолет", пришла в голову шведскому художнику Карлу Ройтерсварду после того, как он узнал об убийстве Джона Леннона. Композиция "Нет насилию" сейчас расположена на территории штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и считается одним из самых известных пацифистских символов. Ее копии есть во многих городах в Европе, Африке, Азии и Латинской Америке.

"Хедингтонская акула", Оксфорд, Англия

В Оксфорде среди обычных английских домов на Нью-Хай стрит есть один, крышу которого украшает необычная скульптура: огромная акула словно бы врезалась в черепицу, падая с неба. Композиция символизирует чувство бессилия, гнева и отчаяния и посвящена 41-й годовщине атомной бомбардировки Нагасаки. Работа скульптора Джона Бакли вызвала много споров, некоторые из местных жителей пытались даже предпринять меры для ее демонтажа, но сейчас она - один из самых известных символов Оксфорда.

"Мамонты", Ханты-Мансийск, Россия

Каждая из этих фигур выполнена в натуральную в величину. Причем на момент открытия композиции в 2007 году их было семь, а к настоящему времени "стадо" увеличилось до 11 особей. По словам большинства туристов, особенно трогательной им кажется фигура мамонтенка, плетущегося за мамой. Ханты-Мансийск для скульптур выбран не случайно - когда-то по этой земле действительно бродили мамонты.

"Гиппопотамы", Тайбэй, Тайвань

Эти скульптурные изображения гиппопотамов, словно бы плавающих по поверхности мощеной улицы, расположены в зоопарке Тайбэя и, по задумке автора, должны призывать людей беречь диких животных. Композицию облюбовали туристы и дети: им доставляет особенное удовольствие взгромоздиться на спины млекопитающих.

"Мустанги Лас-Колинаса", Ирвинг, США

Мустанги - дикие лошади, когда-то обитавшие на большей части штата Техас, где находится город Ирвинг, стали его неофициальным символом. Бронзовые фигуры, установленные на одной из центральных площадей, по размеру примерно в полтора раза больше реальных животных, но по сравнению с находящимися вокруг высотными зданиями все равно выглядят довольно миниатюрными, хрупкими и уязвимыми.

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