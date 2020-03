Жутко интересно: 5 самых мистических гостиниц

Обычно люди сторонятся наводящих страх мест, но для искушенных путешественников, которые уже успели многое повидать и жаждут адреналина, они становятся очень привлекательными.

На окраине Боготы на склоне крутого утеса существует один маленький, но очень жуткий отель, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Сегодня он уже не принимает гостей, так как в 2012 году было решено перевести его в статус музея, но по сей день посетители рассказывают о пугающей атмосфере здания. Когда-то давно Hotel del Salto был роскошной гостиницей для богатых постояльцев, искавших ночлег после похода к водопаду и ущелью Текемада. Но позднее выяснилось, что речная вода сильно загрязнена: это отпугнуло состоятельную публику, а отель опустел. Зато обрыв в 500 метров внезапно превратился в любимое место многих людей, решивших распрощаться с жизнью. Поэтому место и наводит ужас на туристов.

Драгсхольм Слот ("слот" по‑датски означает "замок") частенько описывают как самый перенаселенный привидениями замок в Европе. Не совсем ясно, как удалось пересчитать нечистую силу по головам. Однако местные говорят, что когда наступает ночь, Драгсхольм Слот превращается в мистическое место, леденящее кровь даже самым смелым посетителям. Наиболее колоритные персонажи из являющихся гостям - Серая Леди (горничная, помогающая всем распаковывать вещи), граф Ботвелл, объезжающий двор замка на коне, и Белая Леди, молодая девушка голубой крови, когда-то приговоренная отцом к пожизненному заключению в одной из комнат замка за любовь к человеку низшего сословия. Без острых ощущений это место никто не покинет.

The First World Hotel - один из крупнейших отелей планеты, но это не мешает ему быть и одним из самых пугающих мест: по словам постояльцев, паранормальная активность в этом отеле просто зашкаливает. Многочисленные свидетельства гласят: посетители The First World Hotel рискуют провести бессонную ночь по вине полтергейста, который, по всей видимости, оккупировал сразу все 6118 номеров. Согласно легенде, призраки - это посетители казино при отеле, покончившие с собой после крупного проигрыша. И если в прочих мистических гостиницах "проклятой" оказывается лишь одна комната, в этом отеле это целый этаж, на котором даже лифт не останавливается.

Het Arresthuis в Рурмонде превратился в отель из тюремного карцера относительно недавно - в 2013 году. Его прошлое еще настолько свежо, что посетителям иногда кажется, что они слышат крики бывших заключенных, эхом летящие по узким коридорам. И хотя каждый номер оформлен в современном стиле голландскими дизайнерами, оригинальные тюремные двери 1863 года, оставленные в качестве элемента декора, постоянно напоминают о колоритной истории этого места.

Этот уютный отель формата B&B в Сан-Франциско когда-то был школой для девочек. Строгая хозяйка школы никак не хотела расставаться с домом, который продавали против ее воли, поэтому, похоже, решила задержаться тут подольше. Обитель мисс Мери Лейк до сих пор несет на себе печать классной комнаты викторианской эпохи. По словам местных, чтобы окунуться в историю с привидениями, нужно селиться в номере 410, принадлежавшем самой хозяйке.