Предполагаемое фото вскрытия инопланетянина выставили на торги за 1 млн долларов

Кадр из фильма "Вскрытие пришельцев" об аварии инопланетного корабля в 1947 году в американском штате Нью-Мексико выставили на аукцион. Стартовая цена черно-белого снимка на торгах Rarible составит миллион долларов, передает Day.Az со ссылкой на Daily Star.

На фотографии изображена обнаженная гуманоидная фигура на столе судмедэкспертов, которая, как утверждал режиссер, принадлежит настоящему инопланетянину. Фильм о вскрытии пришельцев был снят после того, как в Розуэлле, штат Нью-Мексико, в 1947 году якобы разбился НЛО.

Впервые 17-минутный фильм показал в США 28 августа 1995 года телеканал Fox. Лента под названием "Вскрытие инопланетянина: факт или вымысел", отмечает РЕН ТВ.

На продажу кадр выставил Брит Рэй Сантилли, который приобрел его у американского военного оператора в 1992 году.

"Я жил с этим фильмом и историей вокруг него в течение 30 лет", - заявил он, отметив, что принял решение о продаже после того, как Пентагон подтвердил подлинность записи об атаке военного корабля США инопланетянами.

В 2006 году Сантилли признал, что фильм, транслируемый по телевидению, был постановочной реконструкцией отснятого материала, который он просматривал ранее.

Помимо физического кадра пленки вскрытия покупатель получит уникальный код, подтверждающий подлинность лота.