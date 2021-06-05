Киллер из британского спецназа рассказал о планах на убийство Пабло Эскобара

Бывший боец британского спецназа SAS ("Особая воздушная служба") Питер Макалис рассказал в интервью Daily Mirror о том, как он принимал участие в планировании и подготовке спецоперации по ликвидации одного из самых известных наркобаронов в истории - Пабло Эскобара, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Макалиса, убийство Эскобара им поручил организовать соперничающий наркокартель. Макалис должен был подготовить группу из 12 человек, которые должны были пробраться через трехтысячную охрану главы Медельинского картеля и убить его. За голову Эскобара конкуренты - картель Кали - пообещал команде Макалиса $1 млн.

"Мы полетели прямо в Колумбию и встретились с парнем по имени Хорхе Сальседо, и он проинформировал нас о том, что происходит", - рассказал Макалис.

Подготовка отряда проходила на макетах жилого комплекса Эскобара, затем группу отвезли в джунгли для тренировок. Осуществить ликвидацию наркобарона помешала, по мнению Макалиса, случайность - их вертолет потерял управление и разбился в джунглях, в результате чего пилот погиб, а остальные члены отряда оказались серьезно ранены.

"Боль была ужасной. Я начал думать, какого *** я здесь делаю, как я попал в это ***?", - рассказал Макалис.

Он сломал несколько ребер, до места эвакуации его несли товарищи.

Питер Макалис служил в британском спецназе с 1962 по 1969 года, когда был выгнан из армии из-за большого количества дисциплинарных взысканий.