Что необходимо есть перед сном для полноценного отдыха

Диетологи развеяли вековой миф о том, что поздно вечером есть плохо. Если вы едите здоровые закуски, ночной перекус не приведет к увеличению веса. Фактически, правильное питание перед сном может способствовать лучшему и более спокойному сну, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Многие считают, что для спокойного сна необходимо выпить теплого молока, однако есть один продукт, который помогает даже лучше. Это киви.

"Киви от природы содержат серотонин, нейромедиатор, который при низком уровне может негативно повлиять на качество сна. В одном исследовании люди, которые ели два плода киви за час до сна в течение четырех недель, испытали увеличение общего времени сна и эффективности сна", - рассказала диетолог и медицинский эксперт Лорен Манакер.

Поскольку киви от природы содержат клетчатку, их употребление в пищу также может способствовать насыщению, помогая вам спать всю ночь без приступов голода, говорит Манакер. Можно съесть их отдельно, нарезать в йогурт или добавить в ночной смузи.

Также, диетологи считают, что киви и еще ряд продуктов могут снижать гипертонию. Авторы пишут, что участники исследования ежедневно получали по три киви. После восьминедельного употребления киви в наблюдаемой группе врачи отметили снижение систолического артериального давления на 10 мм рт. ст. и диастолического артериального давления на 9 мм рт.