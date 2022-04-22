Рецепт венских вафель с ягодами - ФОТО - ВИДЕО
Фуд-блогер Олеся Куприн поделилась на своей странице в Instagram рецептом венских вафель с ягодами.
На 4 вафли вам потребуется:
- 90 г сливочного масла 82,5%
- 50 г сахарного песка
- 2 яйца СО
- 100 мл молока
- 170 г пшеничной муки
- 4 г разрыхлителя
- Ванилин на кончике ножа
- 100 г замороженных ягод
1. Все ингредиенты должны иметь одинаковую - комнатную - температуру.
2. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром. Затем добавьте молоко, яйца и ванильный экстракт. Еще раз взбейте.
3. Сверху на массу порциями просейте муку с разрыхлителем и далее вымешивайте тесто ложкой. Добавьте замороженные ягоды, аккуратно перемешайте.
4. Готовое тесто выкладывайте порциями в разогретую вафельницу, выпекайте до готовности и подрумянивания. У меня на выпекание пары вафель уходит несколько минут, но точное время зависит от выбранного режима выпечки.
5. Подавайте вафли горячими с ягодами и соусами по вашему вкусу.
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