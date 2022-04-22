Рецепт венских вафель с ягодами

Фуд-блогер Олеся Куприн поделилась на своей странице в Instagram рецептом венских вафель с ягодами.

На 4 вафли вам потребуется:

- 90 г сливочного масла 82,5%

- 50 г сахарного песка

- 2 яйца СО

- 100 мл молока

- 170 г пшеничной муки

- 4 г разрыхлителя

- Ванилин на кончике ножа

- 100 г замороженных ягод



1. Все ингредиенты должны иметь одинаковую - комнатную - температуру.

2. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром. Затем добавьте молоко, яйца и ванильный экстракт. Еще раз взбейте.

3. Сверху на массу порциями просейте муку с разрыхлителем и далее вымешивайте тесто ложкой. Добавьте замороженные ягоды, аккуратно перемешайте.

4. Готовое тесто выкладывайте порциями в разогретую вафельницу, выпекайте до готовности и подрумянивания. У меня на выпекание пары вафель уходит несколько минут, но точное время зависит от выбранного режима выпечки.

5. Подавайте вафли горячими с ягодами и соусами по вашему вкусу.