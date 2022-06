Климатический кризис может сделать людей карликами

Климатический кризис может привести к тому, что человеческая раса уменьшится в размерах, поскольку млекопитающие с субтильным телосложением, по-видимому, лучше справляются с повышением глобальной температуры. Об этом ведущий британский эксперт по ископаемым заявил в интервью газете The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Профессор Стив Брусатте, палеонтолог из Эдинбургского университета, предположил, что человечество отреагирует на нынешний период изменения климата так же, как прежде реагировали другие млекопитающие, - уменьшится средний рост людей. Он сравнил текущее положение человечества с первыми лошадями, которые уменьшились по мере повышения температуры около 55 млн лет назад, в период, именуемый палеоцен-эоценовым термическим максимумом. "От того периода глобального потепления сохранилось большое количество окаменелостей, и это действительно было самое последнее крупное событие такого рода в геологической летописи, - пояснил Брусатте. - Эти два сюжета имеют жутковатое сходство".

В своей новой книге "Возвышение и господство млекопитающих" (The Rise and Reign of the Mammals) Брусатте отмечает, что животные в более теплом климате и сейчас зачастую оказываются меньше, чем аналогичные в холодных регионах, - этот экологический принцип известен как правило Бергмана. "Причины не совсем понятны, но, вероятно, отчасти это связано с тем, что более мелкие животные имеют большую площадь поверхности в сравнении с их объемом, и, таким образом, более мелким животным удается лучше сбрасывать избыточное тепло, - пишет Брусатте. - Это не значит, что каждый вид млекопитающих непременно станет меньше, но, похоже, эта уловка позволяет выживать, когда температура резко повышается. Вопрос в том, коснется ли это людей, станут ли они карликами, если температура будет расти быстрыми темпами? Я думаю, что это вполне правдоподобно".

Брусатте указывает еще и на то, что другие человеческие виды, как выяснилось, были склонны к уменьшению своих размеров при дефиците ресурсов. В качестве примера он указывает на так называемых хоббитов Homo floresiensis, которые когда-то населяли остров Флорес в Индонезии. Впрочем, другие ученые довольно скептически отнеслись к подобным заявлениям, указав на то, что в настоящее время на людей слабо действует какой-либо эволюционный отбор.