Ученые связали наличие свинца в воде с преждевременными родами

Исследователи из Лихайского университета установили, что свинец в воде негативно влияет на здоровье плода. Работа ученых опубликована в журнале Journal of Health Economics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучили данные о воде в двух районах города Ньюарк, которые обслуживали две разные водоочистные компании. Также они следили за состоянием плода беременных женщин, живущих в этих районах, чтобы отследить воздействие свинца, который попадает в воду из водопроводных труб.

В результате анализа ученые пришли к выводу, что воздействие свинца увеличивает вероятность низкого веса при рождении на 18% и риск преждевременных родов на 19%. Кроме того, воздействие свинца также может сказаться на когнитивных способностях ребенка.

По данным ученых, не существует безопасного порога воздействия свинца, который был бы определен для детей. Свинец накапливается в организме человека в костях вместе с кальцием. Во время беременности свинец вместе с кальцием передается ребенку для формирования костей плода. Кроме того, свинец также может проникать через плаценту.