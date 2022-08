Найдена ошибка в модели Шредингера

Ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории нашли ошибку в математической модели Эрвина Шредингера и Германа фон Гельмгольца, объясняющую принцип восприятия цвета человеческим глазом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Корректировки, описанные в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), позволят улучшить визуализацию научных данных, качество изображений телевизоров, а также перенастроить текстильную и лакокрасочную промышленность.

Изначально специалисты были нацелены на разработку алгоритмов автоматического улучшения цветовых карт визуализации данных. Однако в ходе работы они случайно обнаружили, что риманова геометрия не позволяет обобщить прямые линии в криволинейных поверхностях.

Практически на всех современных устройствах используется цветовая палитра RGB, состоящая из красного, зеленого и синего цветов, поскольку ранее считалось, что именно они наиболее ярко воспринимаются в колбочках глаза. В новом исследовании ученые заметили, что риманова геометрия переоценивает восприятие некоторых различий в цвете. Они объясняют это тем, что люди меньше замечают крупную разницу в двух оттенках, чем сумма двух небольших различных тонов, которые находятся далеко друг от друга в цветовом круге. Это явление противоречит римановой геометрии, что требует переосмысления современных моделей восприятия цвета.