https://news.day.az/unusual/1666633.html Найдено насекомое-мутант
Найдено насекомое-мутант
В Тверской области обнаружили кузнечика-мутанта с необычным окрасом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, снимки появились в сообществе "Тверь Натуральные новости ВКонтакте".
"Розовый кузнечик", - говорится в подписи к снимку.
Комментаторы предположили, что это своеобразная форма альбинизма под названием эритризм. "Благодаря мутации снижена выработка нормального пигмента, и вместо него вырабатывается красный", - рассказали он. Некоторые пошутили, что кузнечик сгорел на солнце.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре