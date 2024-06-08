Найдено насекомое-мутант

В Тверской области обнаружили кузнечика-мутанта с необычным окрасом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, снимки появились в сообществе "Тверь Натуральные новости ВКонтакте".

"Розовый кузнечик", - говорится в подписи к снимку.

Комментаторы предположили, что это своеобразная форма альбинизма под названием эритризм. "Благодаря мутации снижена выработка нормального пигмента, и вместо него вырабатывается красный", - рассказали он. Некоторые пошутили, что кузнечик сгорел на солнце.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!