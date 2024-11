Обнаружено животное, обращающее свое старение вспять

Норвежские ученые из Бергенского университета обнаружили у гребневика Mnemiopsis leidyi, более известного как морской грецкий орех, исключительную способность управлять старением своего организма и обращать его вспять. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гребневики - похожие на медуз существа, распространенные в мировом океане.

Предыдущие исследования показали, что M. leidyi значительно уменьшает свои размеры и массу тела во время голодания, что служит способом выживания в периоды нехватки энергии, однако эксперименты исключили возможность обратного старения в этих условиях.

В новом эксперименте биологи обнаружили, что при получении травмы морской грецкий орех способен за несколько недель вернуться из взрослого состояния в стадию личинки. Аналогичный эффект может произойти при отсутствии пищи, однако это наблюдается гораздо реже.

В будущем ученые намерены раскрыть молекулярный механизм, управляющий процессом обратного развития гребневиков.