Гороскоп на 22 февраля

Сегодня звезды гороскопа призывают к максимальному консерватизму - окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме "медленно, но верно", спокойно разбираясь со старыми завалами. Переговоры могут оказаться успешными, только если в них вам надо не добиваться чего-то, а твердо стоять на своем. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам, зато идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком - в этом случае звезды обещают наполнить ваши отношения теплыми чувствами, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Сегодня главным трендом дня у Овна будет скука. С одной стороны, в душе ему будет хотеться заняться хоть чем-нибудь интересным. С другой же стороны, шансов для этого будет, увы, немного. Не стоит ожидать, что кто-то из окружающих возьмет инициативу на себя и выведет Овна из этого пассивного состояния. Найти же развлечение своими силами у Овна тоже вряд ли получится. Ну что ж, иногда и поскучать тоже не мешает.

Телец

Сегодня Телец будет готов чуть ли не в каждом из своих знакомых увидеть признаки консерватора и ретрограда. Особенно выводить из себя будет нежелание окружающих принять его мысли и идеи. Ничем, кроме как твердолобым упрямством, Телец объяснить такое поведение не сможет и будет продолжать настаивать на своем и идти к своей цели в одиночку - не менее упрямо.

Близнецы

Сегодня все желающие прокатиться на шее у Близнецов могут отдыхать: раскачать их на любое дело едва ли получится. В принципе, Близнецы даже возражать не станут - просто они будут так долго колебаться и размышлять, что у желающих прокатиться за их счет терпения не хватит. Но и в своих собственных делах Близнецы сегодня тоже не будут излишне расторопны. Скорее всего, весь день так и уйдет на раскачку и раздумья.

Рак

Сегодня если что-то и способно вывести Рака из себя, так это необходимость что-либо менять. Любые перемены в жизни или в отношениях будут казаться Раку необоснованными, нелогичными, да и вообще ненужными. Если кто-то сегодня затевает какую-нибудь революцию, то стоит заметить: день для этого далеко не лучший. А уж в компании Рака - особенно.

Лев

Сегодня день у Льва обещает пройти без особых потрясений. Дела будут удаваться достаточно легко, а судьба может предоставить хороший шанс упрочить свой общественный статус. Чтобы не спугнуть удачу, Льву сегодня следует избегать любой экстравагантности как во внешнем виде, так и в поведении. Классический стиль, сдержанность в словах и жестах, - и удача повернется к вам нужной частью тела!

Дева

Сегодня Дева будет явно не настроена на новые знакомства. Да и вообще, ко всему новому она будет относиться с большой осторожностью. Зато уж если знакомство в этот день все-таки состоится, то можно ожидать, что оно будет особенно крепким и долгим. Друг, обретенный сегодня, может стать самым близким и любимым для Девы на долгие-долгие годы.

Весы

Сегодня интеллект Весов будет не только обострен, но и гармонично дополнен таким полезным качеством, как критичность мышления. Иными словами, бестолковых мыслей у Весов сегодня будет меньше обычного, а вероятность наделать глупостей и вовсе минимальна. Не стоит упускать столь благоприятный момент, ведь именно в этот день Весам выпадает шанс наилучшим образом решить любые свои вопросы и проблемы. Сегодня главное - не спешить и помнить, что самый короткий путь тот, который ты знаешь. Осталось только убедить себя в этом, и все-таки взяться за дела, которые сегодня будут вызывать скуку.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет очень рачительным и аккуратным хозяином. Даже не пытайтесь сегодня просить у Скорпиона денег в долг - не даст! Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется. Вообще во всем, что касается своего кошелька, Скорпион сегодня не будет склонен идти ни на какие уступки. В том числе он не будет потакать и своим собственным прихотям, и в покупках, и в еде проявляя разумную сдержанность.

Стрелец

Сегодняшний день у Стрельца обещает пройти на фоне навязчивых размышлений на тему: что же все-таки лучше - решительность или осторожность? Пока будете размышлять, рискуете упустить и время, и возможности. А ответ-то на самом деле очевиден: выбирая из этих двух качеств, попробуйте их совместить. Вообще для Стрельца сегодня правило успеха звучит примерно так: "Пришел, обдумал, победил".

Козерог

Сегодня день у Козерога пройдет под не самой оптимистичной звездой. Все происходящее будет вызывать у него приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого ворчания. Если же у Козерога на этот день намечено что-то важное, лучше отложить это на потом. сегодня любые дела будут тормозиться о его пассивность и нерешительность.

Водолей

Сегодня день у Водолея обещает пройти под звездой меланхолии и уныния. Увы, все, что не удалось сделать вчера, в этот день тем более не получится закончить. Да что там закончить, если даже начинать сегодня Водолею ничего не захочется? Полный сплин и отсутствие энтузиазма. А потому если можно какие-то дела отложить на потом, так и сделайте. Это пойдет им на пользу.

Рыбы

Сегодня в повседневной жизни Рыб не намечается никаких особенных перемен. Дела обещают идти без лишней суеты, а принятые решения будут отличаться взвешенностью. Вдобавок ко всему, Рыбы сегодня не склонны рисковать, предпочитая вести себя осторожно. Быть может, в этот день и не будет никаких революционных прорывов и свершений, зато и неприятных падений не предвидится.