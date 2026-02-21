Заброшенная «деревня-призрак» в Великобритании пустует с прошлого века

Девушка, которую зовут Кэрол, вместе со своим парнем Максом побывали в деревне Имбер, - она уже десятилетиями стоит заброшенной на равнине Солсбери (Великобритания). Там до сих пор можно увидеть ряд домов и церковь, но в населенном пункте давно никто не живет.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ФОКУС.

В своем видео, опубликованном в TikTok, Кэрол рассказала: в 1943 году 150 жителей Имбера попросили выселиться, чтобы можно было превратить это поселение в военный полигон.

"Знаете ли вы, что в Великобритании есть полностью закрытое для посетителей село, которое открывают для посетителей только три раза в год?" - говорит автор, проводя короткую экскурсию.

По ее словам, 1 ноября 1943 года жители получили информационные письма и были вынуждены покинуть свои дома до 17 декабря. Людям сказали, что после войны они смогут вернуться в свои дома, но этого так и не произошло.

Секретный объект

С тех пор деревня находится под контролем Министерства обороны Великобритании, но общественность может посещать ее несколько дней в году.

Затем британка отправилась к знаменитой церкви Сент-Джайлз - единственному оригинальному зданию, построенному в 12 веке, сохранившемуся с того времени до наших дней.

"Улицы пусты, дома заброшены, и попасть внутрь можно только в редкие дни открытых дверей на Пасху, Рождество и в августе. Мы не ожидали, что путешествие будет настолько интересным", - добавляет Кэрол.

Что пишут люди?

Пользователи сети начали делиться своими мыслями в комментариях.

Один юзер написал: "Я проходил там военную подготовку, это было невероятно".

Другой отметил: "Я очень хочу туда поехать! Давно об этом знал, выглядит очень интересно".

"Я жил в 6 минутах ходьбы от этого места, когда был ребенком; мы пробирались туда, когда было скучно", - вспоминает третий участник обсуждения.

Это видео стало вирусным в TikTok, собрав более 85 тысяч просмотров.