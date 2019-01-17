В Израиле начнут продавать "вегетарианское мясо"

В торговых точках Израиля скоро появится так называемое вегетарианское мясо, в последние месяцы его опробовали в рамках пилотного проекта для ресторанов, теперь продукт планируют продавать в обычных магазинах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, написало в четверг издание "Калькалист".

Стоимость новинки достаточно высокая - 30 шекелей (около десяти долларов) за 250 граммов. Но она пахнет, выглядит и даже "кровоточит" (за счет свекольного сока) как обычное мясо, при том, что в ней вообще нет холестерина, сои или глютена, а насыщенных жиров всего пять граммов, уточняет издание.

Данный продукт - лишь один из серии подобных заменителей настоящего мяса, которые скоро появится на рынке. Сейчас разные стартапы интенсивно работают над созданием растительных аналогов животного мяса.

Как сообщало ранее издание по инновациям Israel 21c, одна из перспективных разработок принадлежит профессору Яакову Нахмиасу - директору Центра биотехнологии при Иерусалимском университете и основателю компании Future Meat Technologies, предложившему выращивать искусственное мясо в биореакторах, имитирующих естественную физиологию животного.

По задумке ученого, компания Нахмиаса поставляет фермерам животные клетки, питательные вещества и специальное оборудование для выращивания ткани. После того, как ткань вырастет, ее отправят на перерабатывающие заводы, где превратят в мясо, по вкусу практически неотличимое от натурального.

Все это не означает отказ от традиционного животноводства, но биореакторы помогут отчасти вытеснить традиционные курятники и коровники, а вегетарианцы получат возможность, не изменяя принципам, отведать сочный стейк или котлеты по-киевски, отмечает Israel 21c.

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