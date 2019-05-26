Массовое производство пассажирского поезда запланировано на 2021 год, он развивает скорость до 600 км/ч.

С такой скоростью поезд лишь немного уступает самолету - например, путь от Пекина до Шанхая по земле займет 4,5 часа против 3,5 часов по воздуху. Этого удалось достичь благодаря новой конструкции на воздушной подушке, которая работает за счет магнитного поля. Получается, что поезд не имеет прямого контакта с рельсами, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Разработкой скоростного поезда занимается государственная компания CRRC, сообщает издание CNN. Сейчас она тестирует новую разработку, а полноценный старт состава запланирован на 2021 год. Пока неизвестно, на каких маршрутах будет работать поезд и сколько он стоит относительно обычного поезда или самолета.

В Китае уже действует самый быстрый поезд на магнитной подушке между аэропортом Шанхая и центром города. Но его скорость составляет не больше 430 км/ч.