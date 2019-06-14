Автомобиль с туристами упал с высоты на дороге, ведущей в высокогорный край Тушети (регионе Кахети). Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом сообщила телекомпания Imedi.

Случай произошел днем в пятницу на 18 километре дороги Пшавели-Абано-Омало.

На месте работают спасательные бригады и службы неотложной медицинской помощи. Вице-мэр район Ахмета Вано Наскидашвили сообщил, что ДТП не обошлось без жертв. О других деталях пока не сообщается.

Дорога в Тушети считается самой сложной в Грузии и одной из самых опасных в Европе.

Утром дорога, ведущая в Тушети, была закрыта. На 56-м километре дороги сошла скалистая масса и закрыла проезжую часть дороги. При этом вышедшая из берегов река полностью унесла проезжую часть дороги, из-за чего на указанном отрезке запрещено движение всех видов транспорта. К полудню дорогу расчистили и восстановили движение.

Дорога Пшавели-Абано-Омало является единственной автомобильной дорогой в Тушети. Из-за обильного снега эта дорога бывает закрыта с середины октября до середины мая.

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