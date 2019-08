В США обстреляли автомобиль хип-хоп-исполнителя Tee Grizzley. Об этом сообщает портал TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что инцидент произошел вечером 20 августа в Детройте. Неизвестный открыл огонь по машине Cadillac Escalade, в результате чего погибла менеджер артиста Джобина Браун, находившаяся на заднем сиденье. Ей был 41 год.

Отмечается, что сам музыкант успел выйти из внедорожника, после чего нападающий произвел три или четыре выстрела. По словам полицейских, пока неизвестно, планировал ли стрелок убивать самого Tee Grizzley. Он и его водитель не пострадали.

Tee Grizzley - американский рэпер, наиболее известный по таким трекам, как First Day Out, No Effort, Colors, и From the D to the A. Его дискография насчитывает два студийных альбома и два микстейпа. В 2008 году он был номинирован на премию MTV Video Music Award в категории "Прорыв года".

