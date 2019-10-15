Китай на фоне недавно завершившихся торговых переговоров с США намерен наращивать закупки американской сельскохозяйственной продукции. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По словам дипломата, "представители китайского бизнеса, исходя из потребностей внутреннего рынка и в соответствии с рыночными принципами, закупали сельскохозяйственные товары из США, в этом году они в том числе закупили 20 миллионов тонн соевых бобов, 700 тысяч тонн свинины, 700 тысяч тонн сорго, 230 тысяч тонн пшеницы и 320 тысяч тонн хлопка".

"Китай будет наращивать закупки сельскохозяйственной продукции США", - подчеркнул он.

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в минувшие четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть сделки США с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.

На внутреннем рынке Китая в последние месяцы наблюдается острая нехватка свинины в связи с вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в разных регионах страны, с которой власти пока не могут справиться. Для того чтобы преодолеть этот кризис, власти уже выставили на аукцион замороженную свинину из национальных запасов, а также увеличили закупки в других странах, включая США. Согласно опубликованным во вторник статистическим данным, только в сентябре свинина в годовом выражении подорожала почти на 70%.

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