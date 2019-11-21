Скончался экс-глава генштаба Турции Яшар Бюканыт, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что причиной смерти является сердечно-сосудистая недостаточность.

Отметим, что 18 ноября этого года скончалась супруга Яшара Бюканыта - Филиз Бюканыт.

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