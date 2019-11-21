https://news.day.az/world/1177741.html Скончался экс-глава генштаба Турции
Скончался экс-глава генштаба Турции
Скончался экс-глава генштаба Турции Яшар Бюканыт, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что причиной смерти является сердечно-сосудистая недостаточность.
Отметим, что 18 ноября этого года скончалась супруга Яшара Бюканыта - Филиз Бюканыт.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре