Страны ОПЕК на министерской встрече в четверг достигли консенсуса о судьбе сделки по снижению объемов добычи нефти, но планируют продолжить переговоры с пятницу. Об этом сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман по итогам встречи министров ОПЕК в Вене, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы достигли соглашения со всеми участниками ОПЕК, - сказал он. - У нас всегда среди членов ОПЕК есть договоренность".

При этом он отметил, что достигнутое в четверг вечером соглашение с министрами ОПЕК предстоит обсудить на заседании с министрами в формате ОПЕК+, которое состоится в пятницу. В целом он считает, что министерская встреча ОПЕК прошла "абсолютно успешно".

Говоря о том, сможет ли ОПЕК+ на заседании в пятницу договориться о параметрах сделки, министр коротко прокомментировал: "Иншалла" ("На все воля Аллаха").

При этом сами параметры сделки, о которых договорились на заседании министры ОПЕК, Абдель Азиз бен Сальман не стал комментировать, отметив, что сперва их планируется обсудить на встрече ОПЕК+ в пятницу.

По регламенту встречи, после того, как решение принял ОПЕК, к ним присоединяются страны "не ОПЕК", участвующие в соглашении. Заседание запланировано на 13:00 мск в пятницу в Вене.