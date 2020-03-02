https://news.day.az/world/1207935.html В России планируют ввести налог на собак
В России планируют ввести налог на собак
Власти российского Якутска планируют обсудить введение налога или сбора с владельцев собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами. Об этом заявила мэр города Сардана Авксентьева, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На еженедельной планерке обсуждалась проблема отлова бездомных животных и все сопутствующие затраты - на карантин, вакцинацию, стерилизацию, чипирование и т.д. Как сообщила директор МУП "Жилкомсервис" Валерия Билоус, общие расходы составляют 14,5 тысяч на одну особь.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре