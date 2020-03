Участница американской передачи "Колесо фортуны" (прототипа "Поля чудес") Тая Сомс (Taya Somes) смогла отгадать фразу, открыв только две буквы. Фрагмент передачи опубликован в официальном Twitter-аккаунте телешоу, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru

Выпуск программы вышел в эфире вечером 26 февраля. Сомс, владелице онлайн-бутика одежды и матери пятерых детей, а также еще двум участникам нужно было угадать фразу из 17 букв. Участница назвала букву "T", а после сообщила, что "хотела бы попытаться отгадать". В итоге она дала верный ответ - A place like no other ("Не похожее ни на что место").

Зрители передачи были крайне удивлены ее быстрым ответом. В комментариях под постом с видеозаписью в Twitter многие признались, что никогда не смогли бы так быстро угадать слова. "Всего две буквы, и Тая дала правильный ответ. Это было потрясающее решение! Я часто смотрю "Колесо фортуны", но мне практически никогда не удается так отвечать", - написал Тим Кертис (Tim Curtis).

Зачастую участники пытаются заработать еще денег в передаче, отгадывая не сразу все слово, а называя по одной букве. Ведущий шоу Пэт Сейджак (Pat Sajak) подошел к Сомс и отметил, что впечатлен ее результатом. Участница выиграла 650 долларов (43,7 тысячи рублей по текущему курсу) и поездку в Перу стоимостью восемь тысяч долларов (537,5 тысячи рублей по текущему курсу).

Сомс проживает в городе Ферндейл штата Вашингтон. Она рассказала местному изданию The Bellingham Herald, что давно мечтала попасть на передачу. "Я смотрела шоу с еще совсем детского возраста. По большому счету всю мою жизнь. На мой взгляд, я достаточно хорошо разгадываю загадки и головоломки", - отмечала американка. По ее словам, съемки передачи заставили понервничать, но запомнились.

