"Синьхуа" заявило протест США в связи с ограничением сроков виз для журналистов

Китайское информационное агентство "Синьхуа" заявило решительный протест правительству США из-за решения американских властей ограничить максимальный срок виз для работающих в стране китайских журналистов 90 днями. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении агентства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Решение Министерства внутренней безопасности США является актом дискриминации и беспричинного оказания давления на китайских журналистов, который в полной мере раскрывает лицемерие той "свободы слова", за которую так ратуют США", - указывается в заявлении официального представителя "Синьхуа".

"Синьхуа" является широко признанным и известным на международной арене СМИ. Работающие в США корреспонденты "Синьхуа" всегда строго выполняют соответствующие законы и правовые акты Соединенных Штатов и всегда сохраняли приверженность освещению происходящего в США на основе принципов объективности, справедливости, правдивости и точности", - подчеркивается в сообщении.

8 мая Министерство внутренней безопасности США сообщило, что американские власти будут выдавать китайским журналистам неиммиграционные визы категории I на срок до 90 дней с возможностью продления. Как отмечается в распространенном заявлении, такие изменения в правила внесены "для достижения большей взаимности между Соединенными Штатами и КНР".

МИД КНР осудил это решение и сообщил, что около 98% из более 500 работающих в Китае иностранных журналистов обладают визами сроком на один год.

Отзыв аккредитации

19 февраля Китай аннулировал аккредитацию трех корреспондентов газеты The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации в этой газете статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". Позднее издание сообщило, что журналистам предписано покинуть страну в течение пяти дней.

В ответ на эти действия в начале марта Госдепартамент принял решение о сокращении общего числа граждан КНР, работающих в ряде китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, со 160 до 100 человек - аналогично количеству аккредитованных в Китае американских журналистов. Так, с 13 марта число сотрудников агентства "Синьхуа" с китайскими паспортами не должно превышать 59, телеканала CGTN - 30, газеты China Daily - девяти.

17 марта Китай объявил об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal в ответ на сокращение американскими властями штата китайских СМИ в США.