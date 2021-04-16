Эксперты сказали, что будет "новой нефтью" в будущем

В будущем медь может стать "новой нефтью", такое заключение сделали эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики ждут роста стоимости металла по мере внедрения "зеленой" энергетики и на фоне сокращения поставок.

По прогнозам Goldman Sachs, за ближайший год средняя цена меди может вырасти до 11 тысяч долларов за тонну. На торгах в четверг, 15 апреля, за тонну меди давали 8,9 тысячи долларов. В целом к весне 2021-го цена меди выросла вдвое с минимумов прошлого марта.

По подсчетам Citigroup, примерно пятая часть мирового потребления меди приходится на компоненты зеленой энергетики, вроде зеленых электростанций, батарей, электромашин, зарядных станций и соответствующей инфраструктуры. Bloomberg подсчитывал, что к 2050 году протяженность мировой сети электрических кабелей вырастет на 48 миллионов километров, а спрос на медь удвоится.

Ранее в апреле аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie предположили, что к середине века цены на нефть будут не выше 10 долларов за баррель. Эксперты считают, что такой исход возможен, если миру удастся достичь целей Парижского соглашения и перейти на электроэнергию. К середине века спрос на нефть может упасть на 70 процентов по сравнению с нынешним. Падать он начнет уже в 2023-м, а затем резко ускорится.