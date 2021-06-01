Мужчина отсидел в тюрьме 32 года за убийство, которое не совершал

В США приговоренный к пожизненному заключению Гилберт Ли Пул был освобожден из тюрьмы спустя 32 года. Мужчину признали невиновным в убийстве, за которое его осудили, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Гилберта арестовали в 1988 году по подозрению в убийстве, тогда ему был 21 год. Суд приговорил Пула к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Основными доказательствами были показания бывшей девушки Пула и экспертиза стоматолога, который утверждал, что на теле убитого есть следы зубов Пула.

После суда был проведен анализ ДНК, он показал, что следов Пула на месте преступления не был. Но в конце 1980-х результаты таких исследований еще не принимались к рассмотрению следствием. Только в 2015 году адвокаты добились повторного анализа ДНК. Результаты показали, что кровь с места преступления не принадлежит Пулу. 26 мая суд отменил пожизненный приговор Гилберту Ли Пулу, его отпустили в тот же день.

Мужчина провел в тюрьме 32 года и ни разу не держал в руках мобильного телефона. Он признался, что боится садиться за руль спустя столько лет.