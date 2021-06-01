Ученый предупредил о серьезной пандемии из-за индийского штамма

Сингапурский ученый предупредил, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире и может вызвать более серьезную пандемию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Профессор Тэк Ик Ин из Школы общественного здоровья имени Со Сви Хука при Национальном университете Сингапура заявил, что индийский штамм распространяется с пугающей скоростью. Специалисты не успевают выявлять и своевременно изолировать инфицированных.

"Штамм B.1.617.2 может спровоцировать более мощный взрыв пандемии, с которым мировое сообщество еще не сталкивалось ранее", - отметил профессор.

Он отметил, что в ряде стран могут появиться более вирулентные штаммы вируса. В особенности это касается стран со слабым контролем за пандемией. Ученый привел в пример Вьетнам, где нашли новую версию - гибрид британского и индийского штаммов. Профессор подчеркнул, что наиболее эффективным способом борьбы является вакцинация.