В Краснодаре армянин-педофил пытался изнасиловать 11-летнего мальчика

В станице Анапской в Краснодарском крае России армянин схватил 11-летнего мальчика и насильно посадил в свой автомобиль. Но школьнику чудом удалось выбежать из машины и позвать на помощь взрослых.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

Мама ребенка рассказала изданию, что мальчик катался на самокате возле дома. В какой-то момент к нему подошел мужчина и, схватив ребенка за руку, повел его в машину.

"Он предлагал моему сыну деньги, свою машину и все что он захочет в обмен на интим. Сын чудом открыл машину, вырвался наружу. Мы, родители, задержали маньяка до приезда полиции. Он представился как Артак Мкртчан", - рассказала женщина.

По ее словам, у мужчины есть жена и трое несовершеннолетних детей.

Когда родители расспрашивали его про сына, тот все отрицал и пытался уйти. Полиция организовала проверку.