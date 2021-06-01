В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,11 млн человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 122 человек, общее число жертв заболевания достигло 47 527.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 249 404, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 6 493 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 9 582 человека, общее число выздоровевших достигло 5 114 624.