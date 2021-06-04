https://news.day.az/world/1349410.html Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение
Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение
Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение, объем которого составляет 135 млрд кубометров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 миллиардов кубометров в скважине Амасра-1 на участке "Сакарья", -заявил, в частности, турецкий лидер.
Глава государства добавил, что тем самым, общий объем обнаруженных Турцией в Черном море запасов природного газа достиг 540 миллиардов кубометров.
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