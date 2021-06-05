ВМС США запрашивают средства на новое оружие

Предлагаемый бюджетный запрос ВМС США на 2022 финансовый год включает финансирование будущих возможностей типа неядерных средств нанесения внезапного удара CPS (conventional prompt strike) и лазерных систем, при сохранении закупок существующего устаревшего оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на бюджетные документы ВМС США сообщает информационно-аналитический центр "Джейнс".

В 2022 финансовом году ВМС инвестируют около $1,4 млрд в программу CPS, говорится в документах флота, прилагаемых к предлагаемому бюджетному запросу.

В рамках программы CPS будет спроектирована ракета, состоящая из унифицированного планирующего гиперзвукового летательного аппарата C-HGB (common hypersonic glide body) и двухступенчатого ускорителя. Планируется, что программа достигнет начальной боевой готовности к 2028 финансовому году, а саму ракету планируется разместить на ударной подводной лодке класса Virginia, оснащенной специальным модулем полезной нагрузки.

Запланированные усилия по программе CPS в 2022 финансовом году включают продолжение разработки системы вооружения и подсистемы обеспечения полета, интеграцию платформы и передовые НИОКР для поддержки будущих возможностей спирального развития, таких как улучшенная боевая часть, усовершенствованная связь, альтернативная навигация и технология датчиков для конечного участка траектории полета. Финансирование также поддерживает расширение производственных мощностей в связи с недавним решением о добавлении возможностей CPS для эсминцев УРО типа DDG-1000 Zumwalt.

В бюджете на 2022 финансовый год также запрашивается $51,7 млн на семейство лазерных систем для ВМС NLFoS (Navy Laser Family of Systems), которое обозначено как инициатива по ускоренному приобретению для обеспечения возможностей корабельного лазерного оружия в краткосрочной перспективе.

Семейство NLFoS включает в себя систему лазерного оружия для надводных кораблей SNLWS (Surface Navy Laser Weapon System) и формирование технологического задела для создания твердотельного лазера SSLTM (solid-state laser - technology maturation). Система SNLWS предназначена для ведения противокорабельной войны и противодействия средствам разведки, наблюдения и сбора информации C-ISR (counter-intelligence, surveillance, and reconnaissance) с возможностью ослеплять и уничтожать беспилотные летательные аппараты (БЛА), а также поражать быстрые прибрежные боевые корабли FIAC (fast inshore attack craft).

Система SNLWS включает разработку усовершенствованного прототипа системы лазерного оружия в классе мощности 60 кВт или выше. В рамках программы SSL-TM будет разработан усовершенствованный демонстрационный образец оружия с высокоэнергетическим лазером (ВЭЛ) мощностью 150 кВт, который будет поддерживать будущие разработки лазеров с демонстрацией возможностей системы на универсальном десантном корабле-доке Portland, LPD 27 типа "Сан-Антонио".

Общий бюджет закупок оружия на 2022 финансовый год составляет $4,2 млрд, оставаясь относительно неизменным с понижением на 0,6% по сравнению с $4,5 млрд, предусмотренным в плане расходов на 2021 финансовый год.

Предлагаемые закупки корабельного вооружения на 2022 финансовый год включают следующее: 60 крылатых ракет морского базирования (КРМБ) Block V Tactical Tomahawk; 300 комплектов навигации и связи, 156 комплектов для повторной сертификации; 39 комплектов для противокорабельных крылатых ракет Maritime Strike Tomahawk; 125 зенитных управляемых ракет Standard Missile, SM-6; 100 зенитных управляемых ракет RAM (Rolling Airframe Missile); 108 зенитных управляемых ракет ESSM (Evolved SeaSparrow Missiles); 58 усовершенствованных тяжелых торпед MK 48 и 30 комплектов к ним; 91 противолодочную торпеду МК-54; 34 ударных крылатых ракеты NSM (Naval Strike Missile); 14 ракетных модулей класса "поверхность - поверхность" для боевых кораблей прибрежной зоны типа LCS (littoral combat ship).

Предлагаемые закупки авиационного вооружения включают следующее: 178 AIM-9X/Sidewinders, 54 усовершенствованные противорадиолокационные управляемые ракеты повышенной дальности AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range); 164 общевойсковые ракеты "воздух - поверхность" JAGM (Joint Air-to-Ground Missile); 18 миниатюрных запускаемых в воздухе ложных целей MALD (Miniature Air-Launched Decoy); 48 противокорабельных ракет большой дальности LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile); 25 общевойсковых крылатых ракет "воздух - поверхность" увеличенной дальности JASSM (Joint Air-to-Surface Stand-off Missile); 120 учебно-тренировочных ракет Hellfire, не отделяемых от носителя CATM (Captive Air Training Missile); 180 авиабомб малого диаметра SDB (Small Diameter Bomb) второго этапа (Increment II).

Одним из немногих видов оружия, которые привели к увеличению запроса на 2022 финансовый год, является ракета NSM, поскольку ВМС США стремятся повысить поражающие возможности своих надводных сил. ВМС запрашивают в своей заявке около $59 млн по сравнению с $32 млн, принятыми в 2021 финансовом году.

Ранее называемая загоризонтной ракетой OTH (Over-the-Horizon), ракета NSM предоставляет кораблям типа LCS и фрегатам УРО возможность наносить удары по надводным кораблям противника с большой дальности.