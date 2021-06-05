Грузовик с кетчупом устроил коллапс на дороге в Англии

Груженый томатным пюре грузовик перевернулся на трассе в Кембриджшире в восточной Англии и стал причиной транспортного коллапса.

Для расчистки проезжей части от кетчупа движение перекрыли на несколько часов, пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Управление государственных дорог Великобритании заявило, что фура потеряла груз с томатным пюре, и все содержимое контейнера вылилось на магистральную дорогу из Кембриджа в Хантингдон A14. Дорожное ЧП произошло 2 июня, водитель грузовика отделался легкой травмой.

"Вот что происходит, когда вы слишком быстро едете, пытаясь налить кетчуп в Volkswagen Passat перед вами", - шутили над происшествием англичане.

В 2017 году в городе Сасебо на юге Японии перевернулся грузовик, который перевозил соляную кислоту. Ядовитая жидкость попала не только на дорогу, но и в реку вдоль трассы. В 2019 году в США произошло сразу два подобных случая. На шоссе в Аризоне из опрокинувшегося танкера на дорогу вылилось 18 тысяч литров шоколада, а в Теннесси дорогу засыпали 17 тонн конфет M&M.