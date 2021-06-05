В Непале зафиксировали первую смерть от "черной плесени"

Первой в Непале жертвой мукормикоза, или "черной плесени", стал 65-летний мужчина. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщило агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава страны Кришну Прасада Пуделя, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Он умер 3 июня 2021 года. Тест на мазок из носа показал грибковые гифы, а биопсия носа и губ показала мукор", - уточнили в МОЗ.

По словам Пуделя, мужчину, проживающего на западе страны, госпитализировали в реанимационное отделение после выявления у него энцефалита височной доли. При этом умерший не был заражен коронавирусом.

Как информировали в МОЗ, сейчас в Непале есть по меньшей мере десять случаев мукормикоза.

Отметим, мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание распространено в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого количества больных диабетом. Симптомами болезни являются некротические поражения в носу и на небе, что вызывают боль, лихорадку и гнойные выделения из носа.